Gedanken an den CAS

Gröden.Stefan Luitz (Bild) droht nach seinem Verstoß gegen die Anti-Doping-Regeln des Skiweltverbands eine nachträgliche Disqualifikation und der Verlust seines ersten Weltcup-Sieges. Eine entsprechende Entscheidung hat die FIS getroffen und dem Deutschen Skiverband (DSV) zugestellt. Der DSV hat nun 15 Tage Zeit für eine Stellungnahme, wie der deutsche Alpinchef Wolfgang Maier am Rande des Super-G in Gröden bestätigte. Luitz hatte in Beaver Creek zusätzlichen Sauerstoff über eine Maske eingeatmet.

Akzeptiert der DSV die Entscheidung, ist Luitz vom Riesenslalom in Beaver Creek von vor zwei Wochen disqualifiziert. „Es gibt dann keine weiteren Sperren oder Sanktionen“, sagte FIS-Generalsekretärin Sarah Lewis. Auf die explizite Nachfrage, ob die FIS das Verhalten von Luitz als Doping-Vergehen bewerte, antwortete die Britin Lewis: „Nein, es ist ein Verstoß gegen das Reglement.“ Zu dem Einwand, es sei ein Verstoß gegen das Anti-Doping-Reglement, sagte sie: „Es ist ein Verstoß gegen das Reglement. Das ist es.“

Zuvor hatte DSV-Alpinchef Maier gesagt, dass er unter Umständen bis zum Internationalen Sportgerichtshof CAS gehen wolle – nämlich dann, wenn die FIS von einem Doping-Vergehen Luitz’ spreche. Der Allgäuer startet am Sonntag im Riesenslalom von Alta Badia.

Ursprung der Aufregung ist das Rennen von Beaver Creek. Zwischen den beiden Durchgängen bei seinem ersten Weltcup-Riesenslalom nach überstandenem Kreuzbandriss atmete Luitz Flaschensauerstoff durch eine Maske ein. Damit brach er eine Regel der FIS, die das Einatmen von Sauerstoff an einer Wettkampfstätte in ihren Anti-Doping-Regeln von 2016 verbietet. Die Welt-Anti-Doping-Agentur Wada erlaubt diese Methode hingegen explizit. dpa (Bild: dpa)

