Gefasst und ohne Selbstmitleid

Berlin.Kristina Vogel hat sich chic gemacht, weiße Bluse, dunkle Hose, rote Pumps. Sie wirkt gefasst. Zum ersten Mal nach ihrem folgenschweren Unfall vom 26. Juni präsentierte sich die Doppel- Olympiasiegerin der Öffentlichkeit – im Rollstuhl. „Ich bin so weit zu sagen: Ich will mich wieder stellen. Der Tag ist nach wie vor hart. Aber ich bin bereit, die Situation anzunehmen und was daraus zu machen“, sagte die vom siebten Brustwirbel abwärts gelähmte 27-Jährige gestern im Unfall-Krankenhaus Berlin-Marzahn.

Die neben ihr sitzenden Ärzte sind beeindruckt von ihrer Zielstrebigkeit, ihrem Durchhaltewillen und ihrem Optimismus, manchmal nur ein bisschen genervt von ihrer Ungeduld. Betroffenheit über das schwere Schicksal der elfmaligen Weltmeisterin spürte man eigentlich mehr auf der von rund 80 Journalisten besetzten Tribüne im Hörsaal im alten Kesselhaus der Klinik. Kristina Vogel ist weit weg davon, dies tränenreich zu kommentieren. Von Selbstmitleid keine Spur. Auch wenn sie zugibt: „Ich bin keine Maschine und muss Tränen und Emotionen auch mal freien Lauf lassen.“

Dieser Tage durfte sie zum ersten Mal ins Bewegungsbad, dann übte sie Rollstuhlfahren – und stürzte prompt: „Das Timing war nicht auf meiner Seite.“ Sie sei „kontrolliert auf den Po“ gefallen. „Wenn ich mich jetzt nicht hätte bewegen können, hätte ich randaliert“, sagte sie mit einem Lächeln in Richtung ihrer Ärzte.

Video Sport Berliner Sportgrößen wünschen Vogel Kraft Die querschnittsgelähmte Bahnrad-Olympiasiegerin Kristina Vogel erlebt momentan eine Welle der Anteilnahme. Beim Olympic Barbeque des Olympiastützpunktes Berlin sprachen Sportgrößen aus der Hauptstadt der 27-Jährigen Mut zu. Die querschnittsgelähmte Bahnrad-Olympiasiegerin Kristina Vogel erlebt momentan eine Welle der Anteilnahme. Beim Olympic Barbeque des Olympiastützpunktes Berlin sprachen Sportgrößen aus der Hauptstadt der 27-Jährigen Mut zu.

Deren Diagnose macht nicht viel Hoffnung. „Ihr Rückenmark ist hochgradig verletzt“, sagte der behandelnde Chefarzt Andreas Niedeggen. „Ich werde nie wieder selbstständig gehen können“, erklärte die ehemalige Ausnahme-Athletin und macht sich in dieser Beziehung keine Illusionen. Stattdessen fiebert sie im Moment der nächsten Woche entgegen. „Ich freue mich unheimlich auf die Rückkehr nach Hause nach Erfurt. Eigenes Bett, selber kochen, mit der Familie allein sein“, sagte die verletzte Sportlerin, die ihre Reha in Marzahn noch bis mindestens Weihnachten fortsetzen wird. „Ich musste verstehen, dass meine Arme jetzt meine Beine sind.“

Ihre schlimme Diagnose hatte die Bahnsprinterin zuerst im „Spiegel“ publik gemacht. „Nein, Geld habe ich dafür nicht bekommen.“ Ihr neues Leben wird zwangsläufig kostspielig. Eine Sport-Versicherung zahlt 150 000 Euro. Bei einer Spendenaktion ihres Chemnitzer Erdgas-Teams unter dem Motto #staystrongkristina sind rund 120 000 Euro zusammengekommen – für den Hausumbau, die Anschaffung eines Spezial-Autos und weitere künftige Mehrausgaben.

Schmerz mit der Familie geteilt

Michael Hübner, ihr Teamchef beim Chemnitzer Erdgas-Team glaubt, dass sie auch im Rollstuhl sportliche Höchstleistungen vollbringen wird. „Sie wird zurückkommen – das Thema Paralympics ist noch nicht durch“, sagt der siebenmalige Weltmeister. So weit wollte Vogel noch nicht blicken. „Ich brauche Zeit, um neue Entscheidungen zu treffen, alles step by step“, sagte sie. Athletensprecherin des Weltverbandes UCI wolle sie „auf alle Fälle“ bleiben. Zu einer möglichen zweiten Karriere als Paralympics-Sportlerin wollte sie sich zunächst nicht konkret äußern, sagte aber auch: „Vielleicht hole ich meine zwölfte Goldmedaille woanders.“

Ihre Familie und ihr Lebensgefährte Michael sind ihr großer Rückhalt. „Michael hat die ersten Nächte auf dem Stuhl nebenan geschlafen“, erzählte sie. „Ich hab’ durch ihn einen sicheren Halt. Ich weiß: Er ist immer für mich da.“ Sie habe „so eine starke Familie. So konnte ich den Schmerz teilen.“

Info: Video unter morgenweb.de/sport

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 13.09.2018