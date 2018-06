Gegen die Zweifel: Hamilton will keine Schwäche zeigen

Anzeige

Le Castellet (dpa) - Lewis Hamilton wehrt sich. Diese Zweifel am Erfolg seiner Titelverteidigung, die plötzlich die Mercedes-Garage umschwirren, will der Formel-1-Weltmeister nicht in seinen Kopf lassen.

«Das wäre das erste Zeichen von Schwäche, und mein Wille ist nicht schwach», versicherte der 33-Jährige vor dem Start in die wohl anstrengendsten Grand-Prix-Wochen dieses Jahres. Das Comeback der Formel 1 in Frankreich am Sonntag ist das erste von drei Rennen in 14 Tagen, und ausgerechnet jetzt suchen Hamilton und Mercedes die Titelform der vergangenen Jahre.

Die jüngsten Niederlagen in Monaco und Montréal, als Hamilton in seinem Silberpfeil ohne Siegchance war, haben den Briten in der WM wieder auf Platz zwei hinter Ferrari-Star Sebastian Vettel zurückfallen lassen. Zwar beträgt der Rückstand auf den Hessen nur einen Punkt, doch der Trend macht dem wankenden Branchenführer Sorgen. «Ein Weckruf» sei die Kanada-Pleite gewesen, sagte Mercedes-Teamchef Toto Wolff und forderte «die richtigen Schlüsse» von seiner titelverwöhnten Crew.