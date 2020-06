Gegner mit mehr Energie

Crailsheim – Vechta 66:95 (13:26/ 21:24/14:18/18:27)

Crailsheim: Carpenter (5), Stuckey (6), A. Kovacevic (3), Herrera (21), Brembly (15), Bleck (8), Ogunsipe (2), Lazic (5), D. Kovacevic (4).

„Vechta hat sehr gut gespielt; mit mehr Energie und mehr Fokus als wir. Wir haben ein intensives Turnier gespielt. Das erste und letzte Spiel waren enttäuschend für mich. In den anderen drei Spielen haben wir uns stark präsentiert. Ich gehe mit einem positiven Gefühl aus diesem Turnier.“ Das waren die Worte von Trainer Tuomas Iisalo, dem Trainer der Hakro Merlins Crailsheim nach dem Spiel um Platz 9 seiner Mannschaft beim BBL-Final-Turnier in München. An dessen Ende stand die 66:95-Niederlage und damit Platz 10.

Vechta spielte von Beginn an aufmerksamer und intensiver. Die Zauberer verloren zwar mit 66:95, schlossen allerdings eine Basketball-Bundesliga-Saison mit dem zehnten Tabellenplatz ab - gleichbedeutend mit dem besten Resultat der Vereinsgeschichte.

Sowohl die Merlins als auch Vechta hatten während des Turniers große Personalsorgen. Russell, Hawkins und Morgan auf der einen Seite - Simpson und Young auf der Anderen. Alle genannten Spieler konnten nicht teilnehmen. Auch deshalb trafen die Teams, mit jeweils vier Niederlagen aus der Gruppenphase, im Spiel um Platz neun aufeinander.

Beste Platzierung

Trotz der Niederlage können die Crailsheimer auf eine unglaubliche Spielzeit zurückblicken. In der regulären Saison verzauberten sie mit ihrer schnellen und frischen Spielweise ganz Basketball-Deutschland. Die Hohenloher schlugen unter anderem Bamberg und Berlin eindrucksvoll. Platz 10 ist im insgesamt vierten BBL-Jahr die beste Platzierung der Crailsheim Merlins.

Mit den verletzungsbedingten Ausfällen vieler Leistungsträger, wurden die jungen Wilden hineingeschmissen und erledigten ihren Job selbstbewusst und kämpferisch. Liam Carpenter, Aleksa Kovacevic und Vladan Lazic durften während des Turniers viel BBL-Luft schnuppern und wichtige Erfahrungen sammeln.

Am gestrigen Mittwoch empfingen die Merlins Crailsheim ihre Fans zum gebührenden Saisonabschluss im Autokino am Volksfestplatz in Crailsheim bei freiem Eintritt. anu

