Gegner will sich unberechenbar machen

Anzeige

Die Schwäbisch Hall Unicorns treten am kommenden Samstag zu ihrem vierten Punktspiel in diesem Jahr bei den Kirchdorf Wildcats an. Um 16 Uhr ist Kickoff in der idyllisch gelegenen Inn-Energie Arena in Kirchdorf am Inn.

Die Wildcats aus der niederbayerischen 5500-Seelengemeinde Kirchdorf am Inn haben eine für deutsche Footballverhältnisse lange Tradition. 1986 als Simbach Wildcats gegründet, haben sie sich ab Anfang der 90er Jahre in der 2. Bundesliga etabliert. Mit nur wenigen, kurzen Abstechern in die Regionalliga belegten sie insbesondere in diesem Jahrzehnt immer vordere Plätze in der GFL2-Süd. Zum Aufstieg in die deutsche Topliga hat es dann 2017 über die Relegation gegen die Saarland Hurricanes gereicht.

Die Liganeulinge konnten dann auch gleich zu Beginn der GFL-Runde 2018 auf sich aufmerksam machen. Nur wenig Respekt zeigten sie gegenüber den GFL-Urgesteinen aus Stuttgart und schickten die Scorpions beim Saisonauftakt in Kirchdorf mit einer 7:15-Niederlage auf die Heimreise. In Marburg setzte es für die Wildkatzen zwar eine 7:33-Niederlage, eine Woche später erreichte man aber zuhause gegen Ingolstadt ein 20:20-Unentschieden, bei dem nicht viel zu einem weiteren Erfolg fehlte. Die Unicorns sind vor der 350 Kilometer weiten Reise zur österreichischen Grenze also gewarnt.