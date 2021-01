Sinsheim.Während seine Spieler in der Schlussphase des trostlosen 0:0 gegen Arminia Bielefeld immer wieder erfolglos anrannten, wanderte der Blick von Sebastian Hoeneß auf die leere Haupttribüne. Der Hoffenheimer Trainer schüttelte den Kopf, schaute auf den Boden und danach auf die Uhr. Emotionale Impulse von der Seitenlinie setzte der 38-Jährige nicht. Hoeneß wirkte gehemmt und frustriert, weil der Bundesligist aus dem Kraichgau erneut einen enttäuschenden Auftritt hinlegte.

Der Druck wird immer größer. Wie viele Aussetzer darf sich der TSG-Trainer noch erlauben? Nach der 0:4-Blamage bei Schalke 04 hatten ihm Mäzen Dietmar Hopp und Manager Alexander Rosen noch demonstrativ den Rücken gestärkt. Im Anschluss an das torlose Remis gegen den Aufsteiger schwiegen die Verantwortlichen, was nichts bedeuten muss, aber kann. Bereits am Dienstag steht die Auswärtsaufgabe gegen Hertha BSC Berlin auf dem Spielplan, am Sonntag folgt das Heimspiel gegen den 1. FC Köln. Zwei Duelle mit anderen Krisen-Clubs, in denen es für Hoffenheim ums Eingemachte geht.

„Die Situation ist mental fordernd. Das ist sicher ein Faktor, an dem wir arbeiten müssen“, sagte Hoeneß. „Jeder, der erwartet hat, dass wir da heute ein Feuerwerk abbrennen, der hatte die falsche Erwartung.“ Seit Wochen ähneln sich seine Aussagen – doch die Ergebnisse bleiben aus. Hoeneß spricht immer wieder von mangelnder Effektivität, von fehlenden Druckphasen.

Club-Verantwortliche schweigen

Die Realität ist für den ehrgeizigen Europa-League-Teilnehmer äußert trist. Als Tabellen-14. beträgt der Vorsprung auf den Relegationsrang lediglich vier Zähler. Auf die Frage, ob er noch das Vertrauen der Verantwortlichen spüre, antwortete Hoeneß: „Ich habe Verständnis für die Erwartungshaltung. Aber ich glaube, wir sind intern sehr, sehr klar, sehr sachlich, aber deutlich.“ Der 38-Jährige wirkte nachdenklich, fast schon ein bisschen besorgt. Er muss jetzt unbedingt liefern, das ist ihm natürlich klar. „Wir sind mit dem Ergebnis nicht zufrieden und den letzten 30 Minuten auch nicht“, ergänzte der Fußball-Lehrer, dem durchaus bewusst war, dass der Aufsteiger aus Ostwestfalen kurz vor Schluss durch Ritsu Doan sogar den Siegtreffer hätte erzielen können.

Was bleibt da noch mit Blick auf zuletzt einen Sieg aus den vergangenen sechs Begegnungen? Durchhalteparolen, Trotz, Appelle ans Zusammengehörigkeitsgefühl. . . Verteidiger Stefan Posch versuchte, etwas Positives herauszuziehen – und fand es auch: „Wir müssen mit der Situation umgehen. Das einzig Positive ist, dass wir endlich zu Null gespielt haben.“ Und zwar zum ersten Mal in dieser Bundesliga-Saison. Der Österreicher forderte, dass zur erfolgreichen Krisenbewältigung „alle an einem Strang ziehen müssen“. Nationalspieler Sebastian Rudy versuchte sich als Zweckoptimist: „Hinten haben wir nicht viel zugelassen. Das ist ein kleiner Fortschritt. Es wird nicht einfacher für uns. Wir müssen die Situation annehmen, weiter hart an uns arbeiten. Es war ein Schritt in die richtige Richtung.“

Der nach einer Knieverletzung überraschend schnell zurückkehrte Routinier war mit Andrej Kramaric der einzige TSG-Profi, der spielerisch ab und an Akzente setzen konnte. Zu Zählbarem reichte das freilich nicht, weil im letzten Drittel „keine guten Entscheidungen getroffen wurden“, wie Hoeneß analysierte. Nur ein Treffer in den vergangenen drei Partien spricht Bände. Aufgeben wollen Ihlas Bebou und seine Stürmerkollegen trotzdem nicht. „Natürlich sehen wir uns woanders in der Tabelle, aber wir werden aus der Situation rauskommen“, versprach der Nationalspieler Togos und ergänzte: „Wir wissen, was wir können und zweifeln nicht an uns.“

Nun ja, ein bisschen irgendwie schon. „Die Mannschaft spürt natürlich auch, dass wir anrennen und 60 Minuten lang kein Tor machen. Und das macht schon etwas mit den Jungs“, erklärte Hoeneß, der auch noch die nächste Verletzungsnachricht hinnehmen musste. Abwehrchef Kevin Vogt, der in der Halbzeit ausgewechselt werden musste, zog sich eine Kapsel-Band-Verletzung am Daumen zu.

