Gehen oder bleiben: Kiel und VfL vor Rückspiel gelassen

Kiel (dpa) - Vor dem Spiel um den letzten Startplatz in der Fußball-Bundesliga haben sich Holstein Kiel und der VfL Wolfsburg gelassen gegeben.

Nervosität und Anspannung wollten sich Trainer und Spieler vor dem Relegations-Rückspiel zwischen dem Zweitliga-Dritten aus Schleswig-Holstein und dem Bundesliga-16. aus Niedersachsen nicht anmerken lassen. Dabei geht es am heutigen Pfingstmontag (20.30 Uhr) nicht nur um die Ligazugehörigkeit für die kommende Saison, sondern dank der TV-Einnahmen auch um viel Geld.

Die Wolfsburger sind mit einem 3:1-Vorsprung aus dem Hinspiel am Donnerstag zur entscheidenden Partie an die Förde gereist. «Es geht darum, die richtige Mischung zwischen Lockerheit und Anspannung zu finden», erklärte VfL-Trainer Bruno Labbadia. Zugleich warnte der 52-Jährige, der einst schon den HSV in der Relegation gerettet hatte: «Vorsicht, es ist erst Halbzeit.»