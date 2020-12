Geiger bangt um Tournee

Oberstdorf.Skiflug-Weltmeister Karl Geiger ist mit dem Coronavirus infiziert und muss um seinen Start bei der 69. Vierschanzentournee bangen. Einer der regelmäßigen Tests des 27 Jahre alten Oberstdorfer war positiv ausgefallen. Geiger befindet sich in Quarantäne, wie der Deutsche Skiverband mitteilte. „Mir geht es gut, ich habe keine Symptome“, sagte Geiger, der am vergangenen Wochenende Gold im Einzel und Silber im Team bei der Skiflug-WM im slowenischen Planica geholt hatte. Der WM-Titel war der größte Einzelerfolg seiner bisherigen Laufbahn.

Ob nun Geigers Start bei der Tournee (ab 28. Dezember) in Gefahr ist, blieb zunächst offen. Den Weltcup in Engelberg in der Schweiz, der traditionell als Generalprobe für das Schanzenspektakel um den Jahreswechsel gilt, wird der Weltcup-Gesamtzweite des vergangenen Winters in jedem Fall verpassen. Das Team reiste am Donnerstag in die Schweiz, am Samstag und Sonntag stehen die letzten Wettbewerbe vor Weihnachten an. Die Vierschanzentournee beginnt am 28. Dezember mit der Qualifikation in Geigers Heimatort Oberstdorf. dpa

