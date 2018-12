Geiger gefragt wie nie zuvor

Engelberg.Für Karl Geiger war in der Stunde seines größten Erfolgs alles neu. Plötzlich war er der gefragte Mann bei den TV-Kameras, plötzlich musste er bei der Pressekonferenz im großen Auditorium sprechen – und plötzlich blickten seine Teamkollegen um Olympiasieger Andreas Wellinger gespannt auf ihn, schließlich musste er nun Einen ausgeben. „Jetzt gibt’s eine Runde Bier, das ist so Tradition. Beim ersten Weltcupsieg kommt man da nicht raus“, sagte der strahlende Geiger am Samstagabend. Nach seinem Sieg zählt er auch bei der Vierschanzentournee zum erweiterten Favoritenkreis.

In der Schweiz wurde die Bierspende für’s Team zu einem teuren Vergnügen für den 25-Jährigen, doch den wunderbaren Tag konnte Geiger nichts und niemand mehr verhageln. „Ein großes Bier für uns Trainer, ein kleines für die Sportler“, präzisierte der bestens gelaunte Bundestrainer Werner Schuster.

Er beobachtet in seinem Team eine Wachablösung: Severin Freund und Richard Freitag verlieren als jahrelange Weltklasse-Athleten massiv an Boden, beide holten in Engelberg keine Punkte. Geiger und Stephan Leyhe hingegen glänzen mit immer mehr Klasse und Konstanz.

Durchbruch besiegelt

Als Geiger auf 141 Meter sprang und euphorisiert die Fäuste schwang, war sein Durchbruch vom Zweite-Reihe-Springer zum Weltklasse-Mann besiegelt. „Gewinnen ist halt nicht so leicht. Gewinnen ist halt gewinnen. Das ist schon toll“, sagte Schuster. So spät wie Geiger, der schon das siebte Jahr im Weltcup springt, schaffen wenige den allerletzten Schritt in die absolute Spitze. Den Aufschwung bestätigte auch sein vierter Platz beim zweiten Springen am Sonntag. Diesmal siegte wieder der Überflieger: Ryoyu Kobayashi aus Japan, der auf 144 und 137 Meter flog. dpa

