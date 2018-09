In der Fußball-B-Junioren-Landesliga Odenwald hatte am 1. Oktober die SG Heidersbach/Lohrbach in der Begegnung gegen SG Limbach/Wagenschwend/Krumbach gleich vier Jugendliche ohne Gastspielerlaubnis eingesetzt. Deshalb wurde eine Geldstrafe von 50 Euro ausgesprochen. An der Spielwertung ändert sich nichts, denn die Gastgeber hatten ohnehin mit 1:6 verloren. sim

