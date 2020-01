Gemeinsames Thesenpapier erarbeitet

Die Diözesen und Landeskirchen in Baden-Württemberg veröffentlichen gemeinsam mit dem Landessportverband Baden-Württemberg das Thesenpapier „Kirche und Sport – Gemeinsam vor neuen Herausforderungen“. Die Bischöfe der Diözesen und Landeskirchen in Baden-Württemberg Stephan Burger, Jochen Cornelius-Bundschuh, Gebhard Fürst und Frank Otfried July trafen sich gemeinsam mit Vertretern des Landessportverbandes Baden-Württemberg (LSV), repräsentiert durch Präsidentin Elvira Menzer-Haasis, zu einem Austausch über aktuelle gesellschaftliche Herausforderungen im Kloster Maulbronn. Erstmals fand dieses Spitzengespräch gesamtbaden-württembergisch und ökumenisch zwischen den Spitzen der Organisationen statt.

In Städten und Gemeinden in Baden-Württemberg sind die evangelischen und katholischen Kirchen sowie der organisierte Sport herausragende Akteure des gesellschaftlichen Zusammenhalts und des ehrenamtlichen Engagements. Im Zuge dieser gesellschaftlichen Verbundenheit war eines der ersten Ergebnisse des Strategieaustausches ein gemeinsam beschlossenes Thesenpapier „Kirche und Sport – Gemeinsam vor neuen Herausforderungen“, welches die Grundwerte des Zusammenhalts und der freiheitlich-demokratischen Gesellschaftsordnung stärkt. Zudem wurde die Kampagne „Gemeinsam Zeichen setzen“, welche sich an den Inhalten des Thesenpapiers orientiert und den großen Wert von ehrenamtlichem Engagement würdigt, gestartet. LSV-Präsidentin Menzer-Haasis resümierte: „Das bemerkenswerte Engagement von Menschen unter anderem in Kirchengemeinden und Sportvereinen in den Kommunen zeigt in vorbildlicher Weise, wie in einer sich immer stärker ausdifferenzierenden und individualisierenden Welt Teilhabe und persönliche Entfaltung zur Stärkung der freiheitlich-demokratischen Gesellschaftsordnung beiträgt.“

Info: Weitere Infos zum Thesenpapier: gemeisam-zeichen-setzen.de

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 25.01.2020