Generalprobe „vor Ort“

Eigentlich hätte der Magenta-Sport- BBL-Pokal mit dem „Top Four“ schon am 2. November seinen Abschluss finden sollen. Doch in diesen Zeiten gehören Spielverlegungen praktisch zur Tagesordnung, wie die Hakro Merlins Crailsheim bereits feststellen mussten. Am Donnerstag, 12. November, kommt es jetzt zum Pokal Nachholspiel gegen medi Bayreuth. Die Partie findet in Weißenfels statt und beginnt um 19 Uhr.

Nach den Spielabsagen im Pokal gegen Bayreuth und zum Bundesliga-Auftakt gegen Chemnitz ist nun die Vorfreude auf das noch ausstehende Duell gegen die Franken groß. Zwar können die Crailsheimer das „Top Four“ nicht mehr erreichen, dennoch möchten sie sich mit einem Erfolgserlebnis aus dem Pokal verabschieden. Gleichzeitig wird es als Generalprobe für das Bundesligaspiel am Samstag, 14. November, beim Syntainics MBC gesehen. Da beide Partien in der Stadthalle Weißenfels stattfinden, bleiben die „Zauberer“ gleich bis Samstag dort.

„Wir hatten jetzt in den vergangenen zweieinhalb Wochen kein Spiel“, weiß Joonas Iisalo. Der 34-Jährige wird seinen Bruder Tuomas an der Seitenlinie vertreten, da sich dieser nach einem positiven Corona-Befund in seinem persönlichen Umfeld weiterhin in Quarantäne befindet. „Das Duell gegen Bayreuth ist wichtig, um unseren Rhythmus zu finden, auch für die neuen Jungs“, sagt Joonas Iisalo. Schließlich sind in Weißenfels erstmals die beiden Merlins-Neuzugänge Elias Lasisi und Bogdan “ Radosavljevic mit an Bord. Der belgische Shooting Guard und der erfahrene Center trainieren seit zwei Wochen bei den Crailsheimern.

Auf Radosavljevic wartet sogar ein ganz besonderes Spiel, denn er absolvierte die Vorbereitung auf die Saison noch auf Seiten des MBC und kam dort beim ersten Pokalauftritt (ausgerechnet gegen die Merlins) auch zum Einsatz (4 Punkte, 3 Rebounds).

Auf Seiten der Bayreuther spielte sich zuletzt vor allem Frank Bartley in den Vordergrund. Der Neuzugang aus Valladolid avancierte mit 25 Punkten zum Topscorer bei ihrem ersten Pokalauftritt gegen den FC Bayern.

Nachdem sich die Hohenloher in ihren beiden ersten Spielen geschlagen geben mussten, können sie sich nicht mehr für das Finalturnier qualifizieren. Die Bayreuther hingegen haben nach dem Überraschungserfolg gegen den FC Bayern sehr gute Karten in den Händen. Bereits am morgigen Mittwoch, also einen Tag vor dem Spiel gegen die Zauberer, müssen die Franken gegen den SYNTAINICS MBC ebenfalls ein Nachholspiel bestreiten. Nachdem sich die Mannschaft rund um Kapitän Bastian Doreth in den letzten Wochen in Quarantäne befand wartet nun also ein Doppelspieltag. cd

