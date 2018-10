Gensheimer lässt sich Zeit

Wetzlar.Entspannt und gut gelaunt schlendert Uwe Gensheimer (Bild) durch das neu erbaute und entsprechend schicke Hotel am Stadtrand von Wetzlar, in dem in diesen Tagen die deutsche Handball-Nationalmannschaft residiert. Der waschechte Mannheimer in Diensten von Paris Saint-Germain schaute sich in der vergangenen Woche noch in der französischen Hauptstadt das Fußball-Länderspiel zwischen dem Weltmeister und der deutschen Mannschaft an, spielte am Samstag mit PSG im nationalen Pokal und kehrte dann nach Deutschland zurück – aber nicht, um einen Vertrag bei den Rhein-Neckar Löwen unterschreiben. „Ich weiß noch nicht, wie es im Sommer weitergeht. Es ist alles offen. Wünschenswert wäre es, dass eine Entscheidung vor der WM fällt. Aber ob das so kommen wird, kann ich nicht versprechen“, sagt der Weltklasse-Linksaußen im Gespräch mit dieser Zeitung.

Klar ist: Gensheimers Vertrag beim französischen Nobelclub endet im Juni. Ein Verbleib bei PSG ist denkbar, aber eben auch eine Rückkehr zu den Löwen, die er 2016 nach 13 Jahren verließ. Der badische Handball-Bundesligist hat Gespräche mit Gensheimers Management aufgenommen, wie Geschäftsführerin Jennifer Kettemann unlängst verriet: „Aber die Verhandlungen befinden sich noch im Anfangsstadium.“

Dass die Löwen den Linksaußen liebend gern wieder in Mannheim haben würden, daraus macht die Managerin kein Geheimnis. „Wenn Uwe zurück zu den Löwen wollen würde, werden wir immer alles dafür tun, dass auch hinzubekommen. Unsere Arme für Uwe sind immer offen“, sagte sie im Gespräch mit dieser Zeitung, verwies aber auch auf den eingeschränkten finanziellen Spielraum ihres Clubs: „Klar ist, dass wir nicht das Gehalt zahlen können, das Uwe derzeit in Paris bekommt. Aber wir können ihm die Heimat bieten.“ Bild: dpa

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 24.10.2018