Germania ungefährdet

Teamkapitän Jan Fischer, hier bei der DM 2019, machte alles klar. © Imago

Weingarten.Die Glückwünsche an den SV Germania Weingarten kamen von höchster Stelle. Der dreimalige Weltmeister Frank Stäbler gratulierte seinem Ex-Club auf Instagram zum Erfolg in der Deutschen Ringerliga. „Herzlichen Glückwunsch @SVGermania04 zum Titelgewinn“, schrieb der 30-Jährige. Zuvor hatte sich der Club aus der Nähe von Karlsruhe mit einem souveränen 17:11-Erfolg gegen den KSV Ispringen in der heimischen Walzbachhalle den Titel in der DRL geholt. Teamkapitän Jan Fischer machte mit seinem 2:0-Punktsieg gegen Bogdan Eismont alles klar.

Schon im Hinkampf hatte sich die Mannschaft von Trainer Frank Heinzelbecker mit 21:9 durchgesetzt und damit einen komfortablen Vorsprung verschafft. Weingarten holte seinen ersten Titel in der neuen DRL. Ispringen verpasste den zweiten Erfolg nach 2018. In der vorigen Saison hatte sich der VfK Schifferstadt zum Champion gekürt.

Liga vor vier Jahren abgespaltet

Weingarten hatte sich mit vier anderen Vereinen vor drei Jahren von der Bundesliga abgespalten, um sich unabhängig vom Deutschen Ringer-Bund zu vermarkten. Der Schritt hatte für heftige Unruhe in der Ringer-Szene gesorgt, sogar Gerichte waren involviert. Der DRB verbot seinen Kaderathleten, bei den abtrünnigen Vereinen zu kämpfen. Stäbler etwa wechselte deshalb von Weingarten nach Heilbronn. Entsprechend waren keine deutschen Topsportler im DRL-Finale dabei.

In der Bundesliga wird am kommenden Samstag im Final-Rückkampf der Meister ermittelt. Titelverteidiger Wacker Burghausen gewann den Hinkampf beim KSV Köllerbach mit 15:13. dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 27.01.2020