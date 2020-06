Gescheitert an den Auflagen

Findet dieses Jahr wegen Corona nicht statt: das große Mountainbikerennen in Külsheim. © Wagner

Das traditionelle „12-Stunden-Mountainbike-Rennen“ in Külsheim ist abgesagt. Es war terminiert auf Samstag, 18. Juli. Die Entscheidung fiel vor allem zum Wohl und zugunsten der Gesundheit der potenziellen Teilnehmer sowie aller Helfer und Zuschauer.

Seit der ersten Austragung des Rennens im Jahr 2004 fand diese Großveranstaltung jährlich bis 2019 und stets Mitte Juli statt, in den letzten Jahren mit jeweils bis zu 450 Mountainbikern, etwa 250 Helfern und reichlich begeisterten Zuschauern. Die seit Anfang Februar dieses Jahres laufenden Anmeldungen ließen ein ähnliches Teilnehmerfeld prognostizieren, die Helfer saßen quasi in den Startlöchern.

Durch die Entscheidung von Bund, Ländern und Behörden dürfen bis zum 31. August Großveranstaltungen wie dieses „12-Stunden-Mountainbike-Rennen“ nur unter Einhaltung strenger Hygienerichtlinien stattfinden. Das Organisationsteam hatte die Richtlinien im Detail geprüft und dann entschieden, das Rennen heuer nicht zu veranstalten.

Benjamin Baumann, Sprecher des Orga-Teams, sagt dazu, an den strengen Hygienerichtlinien wäre es wohl am Start, beim Wechsel mitsamt der Weitergabe der Klickbänder, am Abstand in der Wechselzone sowie beim Aufenthalt in den Pausen gescheitert. Des Weiteren hätte man bei den sanitären Einrichtungen nicht nur einen erheblichen Mehraufwand gehabt, sondern auch ein spezielles Konzept benötigt. Külsheims Bürgermeister Thomas Schreglmann unterstreicht, die Stadt Külsheim bedauere die Absa-ge dieses Sportevents, welches sich seit Jahren einen festen Platz im Terminkalender erarbeitet habe. hpw

