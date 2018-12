Gestürzter Gisin mit Glück im Unglück

Gröden/Alta Badia.Der bei der Weltcup-Abfahrt in Gröden schwer gestürzte Marc Gisin ist von schweren Verletzungen an Wirbelsäule und Kopf verschont geblieben. Untersuchungen in Luzern ergaben Rippenbrüche, dadurch bedingt Verletzungen in der Lunge und eine leichte Blessur am Becken. Zudem wurden „nicht gravierende Frakturen an der Wirbelsäule“ erwähnt. Gisin war am Samstag auf der berühmten Saslong-Piste zu Fall gekommen, auf dem Streckenabschnitt der Kamelbuckel hochgeschleudert worden und hart auf Rücken und Kopf geprallt. Er blieb danach lange bewusstlos auf der Piste liegen.

Beim Riesenslalom-Klassiker in Alta Badia hatte das deutsche Team keinen Grund zur Freude. Der von seiner Sauerstoff-Affäre belastete Stefan Luitz kam nicht über Platz 20 hinaus – die anderen DSV-Starter schafften es erst gar nicht ins Finale. Einen Fabel-Nachmittag erwischte Marcel Hirscher: Der Österreicher gewann mit mehr als zweieinhalb Sekunden Vorsprung auf die Franzosen Fanara und Pinturault. dpa

