Gesundheit, Bildung und Lebensqualität

Ja klar, der Sport. Der liegt Dietmar Hopp schon immer im Blut und am Herzen. Bundesweit kennt jeder Fußballfan seinen Heimatklub TSG Hoffenheim, den er vom einstigen Dorfverein, für den erst selbst die Kickerstiefel schnürte, bis in die Spitzengruppe der Bundesliga führte und ihm in Sinsheim ein modernes Stadion schenkte. Die Adler Mannheim lagen 1998 finanziell am Boden – bis Dietmar Hopp einsprang und die Eishockey-Fans in den Folgejahren mehrere deutsche Meistertitel bejubeln konnten. Im Übrigen in der von Hopp gebauten und 2005 eingeweihten SAP Arena, damals die modernste Multifunktionshalle Europas, in der auch die Handballer der Rhein-Neckar Löwen ihren Titelhunger entdeckten. Das sind nur die berühmtesten sportlichen Leuchttürme. Zehntausenden Menschen in der Metropolregion hat Dietmar Hopp allein mit seinem Engagement im Spitzensport-Bereich schon viel Freude bereitet. Für heute gut 100 000 Arbeitsplätze hat er darüber hinaus 1972 gemeinsam mit seinen damaligen Weggefährten Hasso Plattner, Claus Wellenreuther, Hans-Werner Hector und Klaus Tschira den Grundstein gelegt, als er das Softwareunternehmen Systemanalyse und Programmentwicklung ins Leben rief – den heutigen Software-Giganten SAP. Die wohl beeindruckendste und nachhaltigste Leistung seines bisherigen Lebens aber war 1995 die Gründung seiner eigenen Stiftung, um die Umsetzung gemeinnütziger Projekte zu ermöglichen. Zwei Drittel seines damaligen Vermögens hat Dietmar Hopp in die Stiftung eingebracht, die damit zu den größten Privatstiftungen Europas zählt und bislang rund 800 Millionen Euro (Stand: Dezember 2019) ausgeschüttet hat. Geld, mit dem Leben gerettet und Zehntausende Menschen medizinisch versorgt werden konnten, berufliche Perspektiven erhielten oder in schier unzähligen sozialen Projekten aufgefangen und in die Gesellschaft integriert werden konnten.

Die Dietmar Hopp Stiftung fördert Projekte in den Bereichen Medizin, Bildung, Soziales, Jugendsport und Klimaschutz, wobei die Jugendförderung im sportlichen Bereich als Basis einer ganzheitlichen Entwicklung eine zentrale Rolle spielt. Der zweite Schwerpunkt liegt auf der Förderung bahnbrechender medizinischer Forschungsprojekte, zum Beispiel in der Krebsforschung und Kinderheilkunde. So können Dank der Dietmar Hopp Stiftung im Heidelberger Kinderherzzentrum kleine Patienten mit angeborenem Herzfehler auf höchsten medizinischen Niveau versorgt werden. Viele weitere Projekte hat die Stiftung in den zurückliegenden 25 Jahren bereits gefördert, damit kranke Menschen optimal versorgt werden können. Dazu zählt eine neue Röntgentechnik an der Heidelberger Orthopädie, die eine deutlich geringere Strahlenbelastung möglich macht, ebenso wie ein Modellprojekt zur Impfung gegen Gebärmutterhalskrebs und das Neugeborenen-Screening im 2014 gegründeten, weltweit einmaligen Dietmar Hopp Stoffwechselzentrum, in dem jährlich die Blutproben von rund 150 000 Neugeborene aus verschiedenen Bundesländern von rund 90 Wissenschaftlern und Ärzten auf schwere Stoffwechselerkrankungen untersucht werden, um eine frühzeitige Behandlung in die Wege leiten zu können. Größtes Einzelprojekt in der bisherigen Stiftungsgeschichte ist schließlich mit einem Fördervolumen in Höhe von 100 Millionen Euro der geplante Bau des Heidelberger Herzzentrums, das ab 2024 die internationale Kardiologie große Schritte voranbringen soll.

Während der Bereich Soziales die Förderung des Miteinanders von Alt und Jung sowie unter anderem Projekte für Kinder und Jugendliche mit erschwerten Startbedingungen, für Senioren sowie für Kranke und Sterbende im Blick hat, unterstützt die Dietmar Hopp Stiftung im Bereich Bildung Einrichtungen für junge Menschen – von der Kindertagesstätte bis zur Universität.

Der Klimaschutz bildet schließlich die jüngste Säule der Dietmar Hopp Stiftung, die mit dem Bau und der vielbeachteten Eröffnung der Klimaarena im Oktober 2019 in Sinsheim ihre ersten Früchte trägt. Darüber hinaus verwirklicht die Stiftung die in ihrer Satzung definierten Ziele durch gezielte Förderaktionen. Die bisher größte Aktion begeistert unter dem Titel „alla hopp!“ alle Generationen für mehr Bewegung: Von 2015 bis 2017 errichtete die Dietmar Hopp Stiftung 19 Bewegungs- und Begegnungsanlagen in der Metropolregion Rhein-Neckar im Gesamtwert von 45 Millionen Euro und schenkte sie den jeweiligen Kommunen.