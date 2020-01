Gier nach Glück

Das Ziel heißt Stockholm: Die deutsche Handball-Nationalmannschaft möchte in der schwedischen Hauptstadt eine EM-Medaille gewinnen. Gewaltige Verletzungssorgen erschweren dieses Unterfangen aber erheblich. Von Marc Stevermüer

Für forsche Ansagen oder gar Versprechen ist Christian Prokop nicht bekannt. Der deutsche Handball-Bundestrainer liebt es eher, von „Etappenzielen“ zu sprechen, was zweifelsohne eine recht vernünftige Herangehensweise an solch ein Turnier mit all seinen Herausforderungen und Hoffnungen, Risiken und Rückschlägen ist. Und so betont der 41-Jährige immer wieder, dass es bei der EM in Norwegen, Schweden und Österreich nun erst einmal nur um das nächste Spiel oder die Vorrunde gehe. Prokop wiederholt seine Worte konsequent. Er wählte sie schon nach der Auslosung im Sommer, zu Beginn der EM-Vorbereitung vor einer Woche – und der Bundestrainer äußert sich auch in diesen Tagen von Trondheim nicht anders, was dann wahlweise etwas Flehendes oder Beschwörendes an sich hat.

Abwehr muss es richten

Nun ist es aber keinesfalls so, dass diese deutsche Mannschaft irgendwie ohne ein konkretes Ziel mit Blick auf das große Ganze bei der EM antritt. Das kann sie auch gar nicht – und das weiß auch Prokop, der mit der DHB-Auswahl im vergangenen Jahr WM-Vierter wurde und sich nach dem großen Glück sehnt. „Wenn alles passt, können wir wieder ins Halbfinale einziehen. Und diesmal möchten wir uns auch belohnen. Ich spüre einen Hunger in der Mannschaft, dass sie diesmal etwas Greifbares mitnehmen möchte“, sagt der Bundestrainer, natürlich nicht ohne – Stichwort Etappenziel – auf die Vorrunde zu verweisen, in der es gegen Titelverteidiger Spanien sowie die Außenseiter Lettland und Niederlande geht: „Zu glauben, wir gewinnen diese zwei Partien mit 90 Prozent unseres Leistungsvermögens, wäre ein fataler Fehler. Deswegen sollten wir nicht nur auf Spanien schauen.“

Nichtsdestotrotz ist das Duell mit den Iberern schon so etwas wie ein erstes „Endspiel“ ums Halbfinale. Die Auslosung meinte es gut mit den Deutschen, die es in der Hauptrunde neben Spanien „nur“ noch mit den ebenfalls zum erweiterten Favoritenkreis zählenden Kroaten zu tun bekommen. Den übrigen Titelanwärtern wie Frankreich, den Gastgebern Schweden und Norwegen sowie dem Weltmeister und Olympiasieger Dänemark gehen sie vorerst aus dem Weg. Wenn da bloß nicht dieses immense Verletzungspech wäre. Nicht weniger als sieben Rückraumspieler (Martin Strobel, Tim Suton, Simon Ernst, Franz Semper, Fabian Wiede, Steffen Weinhold, Sebastian Heymann) muss der Trainer ersetzen. Kurzum: Sowohl auf der Mitte als auch auf der halbrechten Position muss jetzt der Ersatz vom Ersatz vom Ersatz vom Ersatz ran, das über ein Jahr erarbeitete Offensivkonzept mit Wiede als Linkshänder auf der Mitte ist hinfällig.

„Angesichts der Ausfälle sind wir bei der Betrachtung aller Mannschaften eigentlich nicht erster Anwärter aufs Halbfinale. Aber aufgrund der Auslosung rechnen wir uns Chancen aus. Das Grundgerüst steht ja mit der Deckung, die unser Prunkstück ist“, sagt Abwehrchef Hendrik Pekeler. Zweifelsohne ist auch der internationale Respekt vor dem DHB-Bollwerk riesengroß. Nikolaj Jacobsen, der zweifache Meistercoach der Rhein-Neckar Löwen und jetzige Trainer der Dänen, legt sich mit Blick auf die Deutschen fest: „Das ist die beste Abwehr Europas.“

Um zu verstehen, wie er darauf kommt, reicht ein Blick auf die WM 2019. Da verzweifelten die Gegner der Reihe nach an dieser kaum überwindbaren Defensive, erst den flinken Norwegern fiel im Halbfinale etwas gegen die robusten deutschen Schlachtrösser um die beiden Kieler Patrick Wiencek und Pekeler im Mittelblock ein. Die Deutschen bauten ansonsten eine gewaltige Mauer um ihr Tor – und werden das angesichts der Probleme im eigenen Offensivspiel auch diesmal versuchen. Keine Frage: Diese Kompromisslosigkeit bei der Herangehensweise sorgt dafür, dass es wenige bis gar keine Geheimnisse um die Ausrichtung gibt. Andererseits schafft sie auch Vertrauen, zumal es ja durchaus einen Variantenreichtum gibt. Mal verteidigen die Deutschen in der klassischen 6:0-, mal in der offensiven 3:2:1-Formation. Wenn immer eine der zwei Varianten funktioniert, kann es sehr weit gehen. Die Spanier gewannen vor zwei Jahren mit dem Fokus auf die Defensive den Titel.

Pekeler fordert mehr Mut

„Wir müssen allerdings aus unserer Abwehr mehr Kapital schlagen als bei der WM. Da haben wir uns meiner Meinung nach nicht oft genug belohnt. Wir brauchen mehr klare Konter“, fordert Pekeler Mut im Umschaltspiel ein. Ballgewinn, ein Pass und Tor – so sieht die Handball-Idealvorstellung des Ex-Löwen aus.

Damit ihre Defensiv-Stärke zum Tragen kommt, braucht die DHB-Auswahl jedoch auch Stabilität in der Offensive. Nicht immer wird sie in den Gegenstoß kommen – und im Positionsangriff gilt es dann, eigene Ballverluste zu vermeiden. Denn diese schenken dem Gegner Kontertore – und da hilft dann auch die beste Abwehr nichts. „Es geht um Disziplin“, sagt Prokop, der so kurz vor dem Turnierauftakt am Donnerstag (18.15 Uhr/ZDF) gegen die Niederlande trotz aller Widrigkeiten eine unglaubliche Ruhe ausstrahlt. Ganz einfach, weil er seiner Mannschaft vertraut, an ihre Qualitäten und ihren Charakter glaubt: „Wir haben coole Jungs dabei, die etwas Gutes oder sehr Gutes aus dieser EM machen können.“

