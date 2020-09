Gleich beste Weite erzielt

Mit einem erfreulichen vierten Platz und ansprechenden Leistungen im Hammerwerfen kehrte Amelie Eirich vom TV Hardheim am Wochenende von den Baden-Württembergischen Leichtathletikmeisterschaften der U23- und U18-Klassen in Walldorf zurück. Für die junge Hardheimer Werferin war dies der erste große überregionale Wettkampf, wobei es galt, Wettkampferfahrungen zu sammeln.

Ursprünglich war eigentlich geplant, bei den Anfang Juli terminierten Badischen Jugendmeisterschaften in Lörrach teilzunehmen, bei denen durchaus ein Medaillenrang als erreichbar angesehen wurde. Aber Corona machte auch hier einen Strich durch die Rechnung, praktische alle Leichtathletikveranstaltungen bis zu den Sommerferien wurden abgesagt. Glücklicherweise entschieden sich der Badische und der Württembergische Verband, in der „Late Season“ wenigstens die gemeinsamen Baden-Württembergischen Meisterschaften in diesen Altersklassen unter Corona-Auflagen durchzuführen.

Nervenstark

Amelie Eirich zeigte sich recht nervenstark und kam bereits im ersten Versuch mit einem sehr sauberen Wurf und einer Weite von 33,10 Meter in die Nähe ihrer persönlichen Bestleistung. Sie konnte sich im weiteren Verlauf nicht mehr steigern, da danach sozusagen nach dem „Alles-oder-nichts-Prinzip“ geworfen wurde. Aber alle Würfe waren sehr passabel, auch was das technische Niveau innerhalb der Konkurrenz anging, und zwei Versuche um die 35–eter-Marke waren außerhalb des Sektors. Bis zum vierten Versuch belegte sie sogar den dritten Platz. Die Siegerweiten von Maike Renke (LG Teck) und Alessia Venditti (TV Weilstetten) befanden sich erwartungsgemäß nicht innerhalb ihrer Möglichkeiten, aber trotzdem zog sie eine positive Bilanz. ae

