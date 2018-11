Gleich mehrere Medaillen gesichert

Zum fünften Mal in Folge wurde das überregionale Jugendpokalturnier in der Schneewittchenstadt Lohr am Main für die Altersklassen U12/U15 und U18 ausgetragen. Über 250 Teilnehmer aus 26 Vereinen aus den Judolandesverbänden Baden, Bayern und Hessen waren angereist, um die begehrten Pokale zu ergattern.

Am Ende des Wettkampfjahres zeigte sich der Nachwuchs der Judo-Abteilung des TSV Tauberbischofsheim nochmals von seiner besten Seite. Alle Teilnehmer konnten mit Pokalen und Urkunden nach Hause gehen.

Start mit der U 12

Den Start in das Turnier machte die Altersklasse U12 (Zehn- bis Elfjährige). Die Bronzemedaille ging dabei an Gabriela Szewczyk in der Gewichtsklasse bis 26 Kilogramm. Die beiden männlichen TSVler in dieser Altersklasse belegten jeweils einen guten fünften Rang, Simon Rennhofer in der Gewichtsklasse bis 26 Kilogramm und Max Meyer in der Gewichtsklasse bis 50 Kilogramm.

In der Altersklasse U15 (Zwölf- bis 14-Jährige) gab es mit Anna-Lena Höcherl den ersten Turniersieg des Tages in der Gewichtsklasse bis 36 Kilogramm. Dies war zugleich ihr 17. Podestplatz im Sportjahr 2018. Auch die zweite weibliche Teilnehmerin Kira Kremer schaffte den Sprung bis ins Finale. Hier unterlag sie allerdings gegen Isabel Flesdorfer vom TUS Neuhof aus Hessen und hatte damit die Silbermedaille sicher.

Die beiden männlichen Kämpfer in dieser Altersklasse belegten am Ende jeweils den dritten Platz: Julian Sack in der Gewichtsklasse bis 66 Kilogramm und Pierre Ederer in der Gewichtsklasse über 66 Kilogramm.

Mara Noorlander holte in der Altersklasse U18 den zweiten Turniersieg des Tages. Im Halbfinale bezwang sie ihre Vereinskameradin Vanessa Höcherl in der Gewichtsklasse bis 57 Kilogramm. Gold holte Noorlander dann gegen Viktoria Heusinger von der TG Schweinfurt, während Höcherl sich die Bronzemedaille sicherte. In der Gewichtsklasse bis 63 Kilogramm stand mit Franziska Höcherl wiederum eine TSVlerin im Endkampf. Sie unterlag dann gegen Sophie Meißner vom TSV Lohr und hatte damit Silber erreicht. Die Erfolgsbilanz mit zweimal erstem Platz, zweimal einem zweiten Platz und zweimal einem dritten Platz sowie zwei fünften Plätzen unterstreicht einmal mehr die sehr gute Nachwuchsarbeit der Judoabteilung des TSV Tauberbischofsheim.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 22.11.2018