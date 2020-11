Glückwünsche für Schröder

Los Angeles.Basketball-Bundestrainer Henrik Rödl traut NBA-Star Dennis Schröder auch bei seinem neuen Club Los Angeles Lakers eine gute Rolle zu. „Wenn er nur annähernd an seine starken Leistungen aus der vergangenen Saison anknüpft, dann wird er den Lakers sehr weiterhelfen“, sagte Rödl am Donnerstag. „Die Lakers sind auf jeden Fall eine tolle Sache für ihn. Jetzt beim amtierenden NBA-Champion zu spielen, ist eine großartige Chance für Dennis.“ Die Lakers hatten zuvor den Wechsel von Schröder von den Oklahoma City Thunder nach Kalifornien bestätigt.

Im NBA-Draft zogen die Minnesota Timberwolves unterdessen an erster Stelle Anthony Edwards. Die Golden State Warriors wählten James Wiseman, der hoch gehandelte LaMelo Ball ging an dritter Position an die Charlotte Hornets. dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 20.11.2020