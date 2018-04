Görges geht voran

Anzeige

Die beiden Stars des Teams sollen es richten, nachdem sie beim Erstrunden-Coup in Weißrussland ausgesetzt hatten und sie ihre Chance einem deutschen Außenseiterteam verdanken. „Es sind beide aus meiner Sicht in hervorragender Verfassung. Ich bin sehr guter Dinge, dass wir das sehr gut hinkriegen“, sagte Teamchef Jens Gerlach vor dem ersten Heimspiel unter seiner Verantwortung. „Ich gehe mit einem guten Bauchgefühl in das Wochenende.“

Grönefeld/Maria im Doppel

Am Sonntag (11 Uhr/DAZN) kommt es auf dem Sand der so gut wie ausverkauften 4500 Zuschauer fassenden Stuttgarter Arena zum Duell von Görges und Pliskova. Anschließend spielt Kerber gegen Kvitova. Für das Doppel hat Gerlach Spezialistin Anna-Lena Grönefeld und Tatjana Maria nominiert, er kann seine Aufstellung aber kurzfristig ändern. „Die Tagesform wird entscheiden. Ich hoffe, dass die ein, zwei Prozent mit dem Publikum im Rücken an uns gehen“, sagte Kerber. dpa

