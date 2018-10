Görges gut in Schwung

Görges fährt in blendender Verfassung zur B-WM nach China. © dpa

Luxemburg.Freudestrahlend und händeklatschend feierte Julia Görges ihren sechsten Turniersieg und forderte die Tennis-Fans in Luxemburg zu einem Tänzchen auf. Wie in der vorigen Saison kommt die deutsche Nummer zwei zum Ende des Jahres noch einmal so richtig in Schwung und darf selbstbewusst zur Titelverteidigung bei der B-WM nach China reisen.

Mit dem 6:4, 7:5-Finalsieg gegen die Schweizerin Belinda Bencic gewann Görges am Samstag erstmals das mit 250 000 Dollar dotierte WTA-Turnier im Großherzogtum. 2010 hatte sie noch das Endspiel gegen die Italienerin Roberta Vinci verloren, nun avancierte die 29-Jährige zur deutschen Siegerin in Luxemburg. „Es ist sehr speziell, hier vor so einer Atmosphäre zu gewinnen und mit einem Titel nach Hause zu fahren“, sagte Görges. dpa

