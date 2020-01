Görges siegt mit „Spaß“

Melbourne.Julia Görges strebt mit „Spaß“ das Achtelfinale an, für Philipp Kohlschreiber fanden die Australian Open nach einer schlaflosen Nacht ein ebenso abruptes wie überraschendes Ende. Der 36-Jährige musste am Mittwoch in Melbourne auf das Match gegen den griechischen Tennis-Shootingstar Stefanos Tsitsipas verzichten. Der Grund: ein eingerissener Bauchmuskel. Es sei bei jeder Bewegung schmerzhaft, meinte Kohlschreiber. „Die ganze Nacht liege ich eigentlich wach und denke, kacke, mir tut alles weh da.“

Anzutreten habe keinen Sinn gemacht – dabei weiß er im Gegensatz zu Görges nicht mal genau, wie es mit seiner Karriere weitergeht. Wenn am Freitag ihre prominente Turnier-Weggefährtin Serena Williams dem 24. Grand-Slam-Titel weiter entgegeneilen und Roger Federer ein sensationelles Aus gegen seinen einstigen US-Open-Bezwinger John Millman vermeiden will, dann spielt auch die Bad Oldesloerin um den Einzug in die Runde der besten 16. Gegnerin der ehemaligen Wimbledon-Halbfinalistin wird Alison Riske aus den USA sein.

„Ich versuche weiter, mein Spiel zu spielen. Das ist das Wichtigste“, sagte Görges nach ihrem 4:6, 6:3, 7:5 und einem Auf und Ab mit Happy End gegen die Kroatin Petra Martic. Als sie in der Melbourne Arena nach ihrem erfolgreichen Comeback nach dem verlorenen ersten Satz die Arme hochriss, schien sie ebenso überrascht wie ungläubig. Denn es ist schon fünf Jahre her, dass sie in Melbourne im Achtelfinale stand.

Krawietz/Mies früh raus

Die beiden French-Open-Gewinner Kevin Krawietz und Andreas Mies sind im Doppel-Wettbewerb derweil in der ersten Runde ausgeschieden. Das an drei gesetzte Tennis-Duo unterlag Alexander Bublik und Michail Kukuschkin aus Kasachstan unerwartet mit 3:6, 6:7 (7:9). Krawietz (Grün Weiss Mannheim) und Mies hatten im Mai 2019 überraschend in Paris den Grand-Slam-Titel geholt und waren bei den US Open in New York im September bis ins Halbfinale gekommen. dpa

