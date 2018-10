„Göttingen war viel besser“

Viel hatten sich die Crailsheimer Basketballer vorgenommen gegen Göttingen, doch die Niedersachsen siegten auch im fünften Spiel in Folge. Vor allem in der ersten Hälfte hatten die Hakro Merlins das Spiel nur selten in Griff. So schafften es die Gastgeber letztendlich, dass Spiel souverän mit 93:80 zu gewinnen.

Nach einer Spielminute ohne Punkte starteten die Göttinger durch und gingen schnell mit 8:0 in Führung. Hakro-Merlins-Head-Coach Tuomas Iisalo nahm als Folge darauf direkt eine Auszeit. Danach kamen dann auch die Crailsheimer zu ihren ersten Punkten der Partie und konnten auf 10:6 verkürzen, doch dann folgte eine kleine Serie der Gastgeber und diese setzten sich mit 17:8 ab.

Größtes Problem der Zauberer in dieser Phase waren die verfehlten Drei-Punkte-Würfe, während Göttingen ihrerseits traf (Dreierquote 17 Prozent zu 50 Prozent). So blieb es auch bis zum Ende des Viertels, die Hakro Merlins hatten im Abschluss Pech und standen in der Defense immer wieder vor großen Problemen.

Im zweiten Spielabschnitt ging es genauso weiter wie zuvor. Die Crailsheimer taten sich schwer und verfehlten ihre Würfe, bekamen aber zeitgleich die Göttinger defensiv zu selten in Griff. Daher konnten sich die Niedersachsen zwischenzeitlich mit 48:24 absetzen. Zusätzlich brachten sich die Hakro Merlins durch zu viele Fouls früh in Schwierigkeiten. Auch im weiteren Verlauf konnten die Crailsheimer, den stark aufspielenden Göttingern, wenig entgegensetzen. Erst gegen Ende konnte sich das Team von Tuomas Iisalo ein wenig befreien und auf 50:35 verkürzen.

Besser in der zweiten Hälfte

Die zweite Hälfte startete zunächst ohne Punkte, doch nach 2:12 gespielten Minuten war es dann Konrad Wysocki, der, mit einem 3er, eine Serie für die Hakro Merlins Crailsheim startete. In Folge dieser kamen die Zauberer bis auf drei Punkte ran. Jetzt schaffte es das Iisalo-Team, die Göttinger Defense öfter vor Probleme zu stellen und ließen ihrerseits weniger zu. Anfangs etwas überrumpelt vom Sturmlauf der Hakro Merlins, kam BG Göttingen wieder besser in die Partie und zog wieder davon. So ging es mit 67:57 in die letzte Pause.

Im vierten Viertel schafften es die Hakro Merlins Crailsheim nicht ganz an die Leistung aus dem vorherigen Spielabschnitt anzuschließen. Göttingen ließ nichts mehr anbrennen und schaukelte das Spiel souverän nach Hause. Somit mussten die Crailsheimer, mit einer 93:80-Niederlage im Gepäck, die Heimreise antreten.

Das sagen die Verantwortlichen

Tuomas Iislao: „Wenn man die gesamten 40 Minuten betrachtet, war Göttingen viel besser. Wir hatten einen sehr schlechten Start in das Spiel, nicht zum ersten Mal diese Saison. Wir müssen herausfinden, was man dagegen machen kann. Wir dachten wir hätten letzte Woche einen Vorschritt erreicht, leider war es heute ein anderes Spiel. Noch sind wir nicht in der Lage über 40 Minuten abzuliefern.“

Ingo Enskat: „Ich denke, dass die Jungs verstehen müssen, dass nicht allein der Plan der Weg zum Erfolg ist, sondern wie der Plan umgesetzt wird, mit welcher Intensität, mit welchem Fokus und mit welcher Physis. Davon haben wir gerade in der ersten Halbzeit zu viel vermissen lassen. Was mir sehr gefallen hat, ist, das sich die Jungs im dritten Viertel richtig zurückgekämpft haben. Wenn sich dann das Spiel noch einmal zu unseren Gunsten gedreht hätte, wäre vielleicht noch mehr drin gewesen.“

Die Punkteverteilung: Madgen (20 Pkt/6 Ass), Rush (14 Pkt), 12 Russell (12 Pkt), Wysocki (11 Pkt), Cuffee (8 Pkt), Turner (7 Pkt/6 Ass), Neumann (3 Pkt/8 Reb.), Ferner (3 Pkt), Lawson (2 Pkt), Herrera (1 Ass). hme

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 30.10.2018