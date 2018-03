Gold im Teamsprint

Anzeige

Apeldoorn.Miriam Welte (Kaiserslautern), Kristina Vogel (Erfurt) und Pauline Grabosch (Magdeburg) standen mit der Medaille um den Hals strahlend auf dem Podium. Nach einer Vorstellung absoluter Dominanz sicherten sich die deutschen Frauen bei der Bahnrad-WM in Apeldoorn überlegen den Titel.

Im Finale setzten sich die Londoner Olympiasiegerinnen Welte/Vogel in 32,605 Sekunden gegen die Niederlande (33,124) durch. Im Vorlauf hatte auch Youngster Grabosch ihren Auftritt und mit einer starken Zeit Anteil am ersten Medaillengewinn für den Bund Deutscher Radfahrer (BDR) zum WM-Auftakt.

„Der Erfolg hier war für uns sehr wichtig und gibt uns in Richtung Olympia viel Rückenwind“, sagte Bundestrainer Detlef Uibel. „Im Gegensatz zur EM in Berlin haben diesmal alle drei Frauen miteinander gearbeitet und ein sehr konstantes Leistungsniveau in allen Aufstellungen gezeigt.“ Während Vogel den zehnten WM-Titel ihrer Karriere feierte, war es für Grabosch die Premiere im Elitebereich. „Einfach Wahnsinn, mit diesen beiden Frauen hier zu stehen“, sagte die 20-Jährige.