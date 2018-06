Gold mit der Mannschaft und Silber im Luftpistolen-Einzel

Anzeige

Völlig gespannt reiste Fabienne zu den Landesmeisterschaften Luftpistole nach Ruit. Wusste sie doch, dass im Starterfeld auch wieder Schützinnen zu finden waren, die im vergangenen Jahr auch schon auf dem Podest standen. Doch auch einige für Fabienne neue Gesichter waren darunter.

Glücklicherweise bekam Fabienne im Wettkampf ihre Nervosität doch schnell in den Griff, als das Kommando „Wettkampf Start“ ertönt war. Nach anfänglichen Schwierigkeiten kam sie immer besser in den Wettkampf. Die erste Serie (zehn Schuss) beendete sie mit sehr starken 88 Ringen und weckte bei ihrem Trainer leise Hoffnungen auf einen Platz ganz oben auf dem Treppchen. In der zweiten Serie lief es nicht mehr ganz so rund, hier erreichte sie 80 Ringe. Somit hatte Fabienne ein Gesamtergebnis von 168 Ringen abgeliefert.

Sehr gespannt wartete sie nun auf den Aushang der Ergebnisliste. Dort war Fabienne dann auf dem zweiten Platz, nur sechs Ringe hinter der Erstplatzierten, zu finden.

Dieser Erfolg im Einzelwettbewerb wurde durch einen ersten Platz in der Mannschaft komplettiert, den sie gemeinsam mit ihren Kameraden aus dem Landeskader, Tim Reimer, (178 Ringe) und Marvin Breuninger (175 Ringe), erreichte. Damit sicherten sich die drei Schüler den Titel des Landesmeisters in der Mannschaftswertung in der Disziplin Luftpistole Schüler.

Bedauerlicherweise wurden aber die beiden neuen Disziplinen, Luftpistole Standard und Luftpistole Mehrkampf, wegen technischer Probleme nicht ausgetragen. Hier hätte Fabienne Weidmann ebenfalls sehr große Chancen auf einen Podestplatz gehabt.

Mit diesem Erfolg hat sich Fabienne für die Deutschen Meisterschaften Ende August in München qualifiziert.

