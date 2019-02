Gold zur Premiere?

Katharina Althaus belegte Ende Januar in Rasnov Platz zwei. © dpa

Seefeld.Jahrelang mussten die Skisprung-Frauen um ihre Teilnahmeberechtigung bei einer WM kämpfen, jetzt haben Katharina Althaus und Co. gleich drei Gold-Chancen. Mit dem ersten Teamspringen der Frauen bei einer Nordischen Ski-WM wird heute ein Stück Wintersport-Geschichte geschrieben. Und das deutsche Quartett um Top-Fliegerin Althaus hat hervorragende Chancen, bei der Premiere gleich die Goldmedaille zu gewinnen.

„Wir sind ständig vorne mit dabei, das ist schon eine richtige Ansage. Es hat sich eine gewisse Eigendynamik zum Positiven entwickelt“, sagte Bundestrainer Andreas Bauer. Der Coach war in den vergangenen Jahren einer der Hauptkämpfer für die Gleichberechtigung der Frauen. In Seefeld sagte er mit Zuversicht: „Irgendwann wird die komplette Gleichstellung zu den Männern kommen. Wir sind schon sehr weit.“

Olympia-Silbergewinnerin Althaus und Co. haben nun die Chance, Doppel-Weltmeister Markus Eisenbichler nachzueifern und innerhalb von zwei Tagen zweimal Gold zu erobern, bevor am Samstag das gemeinsame Mixed wartet. Auch bei den Männern steht die Stärkung des Frauen-Programms hoch im Kurs. Der frühere Weltklasse-Skispringer Andreas Goldberger sagte: „Das haben sie sich mehr als verdient. Enorm tolle Leistungen, toller Sport, was uns da geboten wird.“ dpa

