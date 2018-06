Golden State Warriors verteidigen NBA-Titel

Anzeige

Cleveland (dpa) - Die Golden State Warriors haben den Titel in der nordamerikanischen Profiliga NBA verteidigt.

Durch das klare 108:85 (61:52) im vierten Finalspiel bei den Cleveland Cavaliers gewann das Team der Basketball-Superstars Stephen Curry und Kevin Durant die Best-of-Seven-Serie souverän mit 4:0 und holte sich die dritte Meisterschaft in den vergangenen vier Jahren. Für LeBron James und seine Cleveland Cavaliers war es die zweite Final-Pleite in Serie. Curry war mit 37 Punkten bester Schütze bei den dominierenden Warriors. James (23 Punkte) traf für die Cavs am besten.

Indes ließ James seine Zukunft bei den Cavaliers offen. «Ich habe derzeit noch keine Ahnung. Ich werde das tun, was ich immer getan habe: Ich werde mich mit meiner Familie zusammensetzen und beraten. Sie ist ein wichtiger Teil, wenn es um meine Karriere geht und das wird sie auch weiterhin sein», erklärte James.