Goldmedaille für Chantal Lieb

Bei den Einzelmeisterschaften in der Altersklasse U15 im Judo-Kreis Rhein-Neckar-Odenwald in Walldorf hat Chantal Lieb von der Judo-Abteilung des TSV Tauberbischofsheim die Goldmedaille geholt.

Chantal Lieb war in der Gewichtsklasse bis 57 Kilogramm die einzige TSV-Starterin bei dieser Meisterschaft. Alle übrigen in Frage kommenden Jugendlichen in dieser Altersklasse hatten sich krankheitshalber abmelden müssen. Die TSV-Nachwuchskämpferin erkämpfte sich auf Anhieb Titel bei ihrer ersten offiziellen Meisterschaft. Souverän erreichte die TSV-Gelbgurtträgerin das Finale und auch hier ging sie als Siegerin gegen die Blaugurtträgerin Pauline Fiala von der TSG Wiesloch von der Matte. jotef

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 08.02.2020