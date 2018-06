Gonska – das Gesicht der Gala

Anzeige

Mannheim.Die Komplimente ihrer Freunde waren ihr sicher. Vor allem auf dem Vereinsgelände wurde Nadine Gonska zuletzt immer wieder auf ein bestimmtes Bild angesprochen, das in den vergangenen Wochen in Mannheim zu sehen war. Es zeigt die konzentrierte 28-jährige 400-Meter-Läuferin der MTG Mannheim, wie sie im Startblock sitzt und darauf wartet, endlich ihre PS auf die Bahn bringen zu können. Mit diesem Plakat warben die Veranstalter für die Bauhaus-Juniorengala, die an diesem Wochenende im Michael-Hoffmann-Stadion stattfindet.

„Ich fühle mich geehrt, dass ich das der Veranstaltung ein Gesicht geben konnte“, sagte Gonska, die vor einer Woche beim Meeting in Tübingen ihre Bestzeit auf 52,06 Sekunden verbesserte. „Einerseits war es ein etwas komisches Gefühl, als ich im Auto an diesen großen Plakaten vorbeigefahren bin. Andererseits habe ich mich auch sehr darüber gefreut, dass das Bild gut angekommen ist.“

Gelungene Umstellung

Vor dieser Saison hatte Gonska mit ihrem Trainer Rüdiger Harksen entschieden, von den Kurzsprintstrecken auf die Stadionrunde überzusiedeln. Der Mut wurde belohnt, bei der DM in vier Wochen in Nürnberg hat sie gute Chancen, den Titel zu gewinnen. Die Norm für die Heim-EM in Berlin (7. bis 12. August) hat Gonska gleich mehrfach erfüllt.