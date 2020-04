Grill nach Leverkusen

Leverkusen.Bayer Leverkusen hat U-21-Nationaltorhüter Lennart Grill (Bild) vom 1. FC Kaiserslautern verpflichtet. Der 21-Jährige, der noch bis 30. Juni 2021 gebunden war, erhält in Leverkusen einen Vertrag bis Sommer 2024. Dies teilten beide Clubs mit. Über die Ablösesumme wurde nichts bekannt.

Grill spielt seit 2017 in der Pfalz und hat in dieser Saison bislang alle Pflichtspiele für den 1. FC Kaiserslautern absolviert. „Dies ist eine Verpflichtung mit Perspektive, Lennart hat große Entwicklungsmöglichkeiten. Wir freuen uns sehr, dass wir ihn überzeugen konnten“, sagte Bayer-Sportdirektor Simon Rolfes. „Es muss unser Ziel sein, unsere Leistungsträger langfristig beim FCK zu halten. In diesem Fall haben wir aber in Abwägung der Vertragslaufzeit des Spielers und dem wirtschaftlichen Gesamtpaket entschieden, Lennart Grill die Freigabe zum Ende der laufenden Spielzeit zu erteilen“, erklärte FCK-Sportdirektor Boris Notzon. dpa (Bild: Imago)

