„Grindel trägt eine Mitschuld“

Ist es besser, auf Attacke umzuschalten wie beispielsweise Niklas Süle nach der Südkorea-Blamage?

Fink: Würde ich nicht sagen. Spezifische Kritik via sozialer Netzwerke zu üben ist der falsche Weg. Auch Sandro Wagners Kommentare zur Nicht-Nominierung bewirken eher das Gegenteil und sorgen für Unverständnis.

Wie ist das Vorgehen von einem DFB-Offiziellen wie Oliver Bierhoff zu bewerten, der einen Spieler öffentlich anzählt?

Fink: Der DFB hatte mitgeteilt, dass man sich nach einer internen Aufklärung äußern wolle. Ein idealer Zeitpunkt, um sich auch öffentlich zurückzuziehen. Er schlägt jedoch den anderen Weg ein, bei dem eigentlich klar ist, dass er nur ungünstige Aussagen treffen kann oder sich zu diesen hinreißen lässt.

Das Auftreten von DFB-Boss Reinhard Grindel muss Sie zur Verzweiflung gebracht haben, oder?

Fink: Das, was Grindel gesagt hat, kommt 50 Tage zu spät. Er trägt eine Mitschuld an der sportlichen Misere. Dadurch, dass Özil beispielsweise nicht am Medientag teilnehmen musste, verteilt er die Last auf die anderen Spieler. Ich könnte mir vorstellen, dass beim DFB eine gewisse Angst entstanden ist, dass Spieler in Zukunft ähnlich mit Problemen umgehen könnten. Durch den Druck, den er gegenüber Özil aufgebaut hat, könnte das eine Strategie sein, um ihn zum Rücktritt zu bewegen. Da sollte der DFB professioneller agieren.

Was wäre die richtige Vorgehensweise gewesen?

Fink: Der DFB hätte den Weg der Politik mitgehen sollen – beim Bild der Spieler Özil und Ilkay Gündogan mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zum Beispiel. Anschließend hätte es ein Statement geben müssen. Es gibt Studien, die besagen, dass Krisen ein Verfallsdatum haben – normalerweise nach 21 Tagen. Darauf hat man sich wohl verlassen. Wenn keine WM gewesen wäre, wäre es möglich gewesen, dass das Interesse viel früher abebbt.

Bei der medialen Vermarktung war der DFB mit dem Slogan #zsmmn sehr forsch.

Fink: Die Vermarktung war absolut euphorisch. Es hat sich offenkundig niemand Gedanken gemacht, was passiert, wenn die DFB-Elf früh ausscheidet. Die Erwartungshaltung war dementsprechend hoch.

Sind solche Kampagnen und die vielen Online-Profile der Fußball-Stars überhaupt so wichtig?

Fink: Vor Instagram und Co. gab es kaum Zugang zu den Sportlern. Natürlich wächst der Druck – Stichwort: Shitstorm. Dennoch: Alles, was in der Presse veröffentlicht wird, können die Sportler so klarstellen. Mario Götzes Beiträge und die Dokumentation über einen Streaming-Anbieter sind ein sehr gutes Beispiel.

Ist Götzes Weg der richtige im 21. Jahrhundert?

Fink: Ja. Er hat die sozialen Netzwerke genutzt, um Dinge klarzustellen. Während der WM zeigte er Bilder von sich und macht deutlich, dass er nicht wegen seiner ausgebliebenen Nominierung schmollt.

Dennoch wirken Profile wie das von Timo Werner mit vielen professionellen Bildern geschönt. Gehen so die „Typen“ verloren?

Fink: Bei ihm gab es das Problem mit dem starken öffentlichen Unmut in der Vergangenheit. Da kann es sein, dass man als Spieler zurücksteckt und sich Hilfe durch eine Agentur holt. Was hätte er denn konstruktiv über Social Media verbreiten sollen, wenn der öffentliche Druck so hoch war? Wenn der Spieler ein Urlaubsbild postet, ist das natürlich gestellt und inszeniert, aber anders können sie ihr Leben nicht präsentieren.

Aber warum muss man überhaupt auf diesen Plattformen aktiv sein?.

Fink: Das ist ein Langzeit-Effekt. Die Spieler stellen zum einen den Werbepartner zufrieden und können versuchen, ein Image aufzubauen. Der Anreiz ist auch, beliebter zu werden. Meiner Meinung nach sind Werbebeiträge oder vorgeschriebene Texte aber nicht lesenswert.

Teilweise hören sich selbst die Aussagen in Interviews vieler Spieler wie auswendig gelernt an. Gibt es nur noch „problemfreie Profis“?

Fink: Ich habe die Hoffnung, dass die kritischen Aussagen von Spieler wie Mats Hummels und Jerome Boateng salonfähig werden. Nicht um einzelne Spieler anzugreifen, sondern um Sachen auf den Punkt zu bringen. Durch die zunehmende Professionalisierung haben sich auch die Aussagen in Interviews verändert. Diese Standardphrasen kann und will aber niemand mehr hören. Beispiele wie Hummels zeigen, dass es wieder Charaktertypen gibt. Diese können sich nur bilden, wenn sie etwas von sich preisgeben, ehrlich sind und dadurch ein Image aufbauen.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 14.07.2018