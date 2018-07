Groenewegen holt Etappensieg - Deutsche gehen leer aus

Anzeige

Chartres (dpa) - Drei deutsche Sprinter unter den ersten Elf, aber wieder kein Sieg: Der Niederländer Dylan Groenewegen sicherte sich im vierten Massensprint der 105. Tour de France seinen ersten Etappenerfolg und konnte mit deutlichem Vorsprung schon vor der Ziellinie jubeln.

Im Ziel der siebten und mit 231 Kilometern längsten Etappe ließ Groenewegen dem bisherigen Sprintkönig Fernando Gaviria auf Rang zwei und dem Träger des Grünen Trikots, Peter Sagan, keine Chance. John Degenkolb aus Oberursel wurde Sechster, Altmeister André Greipel Achter, Rick Zabel Elfter.

Das Gelbe Trikot verteidigte Olympiasieger Greg Van Avermaet mühelos. Der Belgier kommt nun seinem Wunsch immer näher, am Sonntag im «Maillot Jaune» Richtung Roubaix aufzubrechen. Davor bietet sich den Sprintern am Samstag in Amiens eine weitere Möglichkeit.