Größter Erfolg der Karriere: Maria gewinnt auf Mallorca

Anzeige

Calviá (dpa) - Noch fassungslos vor Freude nahm sie bei brütender Hitze einen Schluck aus ihrer Flasche und strahlte voller Genugtuung in die Kameras: Tatjana Maria hat mit 30 Jahren zum ersten Mal ein Einzel-Endspiel auf der WTA-Tour der Tennisspielerinnen gewonnen.

Die in Kalifornien lebende Bad Saulgauerin bezwang auf Mallorca die an Nummer drei gesetzte Lettin Anastasija Sevastova nach 1:35 Stunden mit 6:4 und 7:5. «Vielen Dank an euch alle, vor allen meinem Mann und meiner Tochter Charlotte. Diesen Tag werde ich nie vergessen», sagte die Schwäbin nach ihrem überraschenden Erfolg. Ehemann Charles spendete kräftigen Applaus, und die kleine Charlotte strahlte bei der Siegerehrung auf seinen Schultern über den Erfolg der Mama.

Im zweiten Satz hatte Tatjana Maria schon mit 0:4 im Hintertreffen gelegen, drehte dann aber das Match durch drei eigene Breakbälle und kassierte mit ihrem Premieren-Erfolg auch 34 677 Dollar Preisgeld. Tags zuvor war Maria bei dem mit 250 000 Dollar dotierten Turnier in Calvia durch einen Sieg über die US-Amerikanerin Sofia Kenin zum ersten Mal überhaupt in ein WTA-Einzelfinale eingezogen.