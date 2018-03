Größter Erfolg für Anna-Lena Höcherl

Anzeige

Die offene Baden-Württembergische Judo-Einzelmeisterschaft in der Altersklasse U15 fand in Kirchheim an der Murg statt. Bei dieser Meisterschaft treffen sich alle leistungsorientierten Judokas und Kaderathleten aus Baden und Württemberg.

Seitens der Judo-Abteilung des TSV Tauberbischofsheim war die Kaderathletin Anna-Lena Höcherl in der Gewichtsklasse bis 33 Kilogramm am Start. Sie zeigte schon im vergangenen Jahr hervorragende Leistungen, die sie auch dieses Mal eindrucksvoll abrufen konnte.

Die Orangegurtträgerin startete gleich mit einem Sieg, der sie eine Runde weiter brachte. Auch den nächsten Vorrundenkampf gegen Divina Allman von der Judoschule Roman Baur aus Leonberg ging überzeugend an die TSV’lerin, und zwar mit einer tollen Wurftechnik. Sie erreichte damit das Halbfinale. Abermals eine exzellente Wurftechnik brachte das TSV-Nachwuchstalent gegen Meleke Yacici vom JV Donaueschingen ins Finale. Nicht mehr ganz die volle Leistung abrufen konnte sie dann allerdings im entscheidenden Endkampf gegen die Braungurtträgerin Marleen Lehrer von der Judoschule Baur aus Leonberg. Am Ende unterlag sie und wurde damit Baden-Württembergische Vizemeisterin. Es ist zugleich das beste Ergebnis ihrer bisherigen Kämpferlaufbahn. Glückwünsche erhielt sie von Landestrainer Rok Kosir: „Gute Platzierungen zu erzielen ist wichtig, aber ebenso gilt es, die sportliche Entwicklung der Nachwuchstalente zu fördern.“ jotef