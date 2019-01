Große Bühne für drei Talente

Gleich drei Würzburger Basketball-Talente (Julius Böhmer, Michael Javernik und Ben Bredenbröcker) verstärken den Nachwuchs der Fraport Skyliners beim „Adidas Next Generation Tournament“ der Euro-League Ende Januar in München. Es ist das erste Mal, dass Würzburger Spieler an diesem „Sichtungsturnier“ teilnehmen.

Vom 25. bis 27. Januar sind im Münchner „Audi Dome“ neben Gastgeber FC Bayern München, Alba Berlin, ratiopharm Ulm und Frankfurt die Top-Talente von Real Madrid, Maccabi Tel Aviv, Panathinaikos Athen und Partizan Belgrad am Start. Es ist die zweite von insgesamt vier Vorrunden des „ANGT“. In Gruppe A des Turniers wird die hessisch-unterfränkische Kooperation zunächst auf München, Tel Aviv und Belgrad treffen.

„Durch die Kooperation mit den Fraport Skyliners“ können wir es unseren drei Nachwuchstalenten ermöglichen, sich mit den besten Spielern Europas der Jahrgänge 2001/2002 zu messen. Sie können in München tolle und wertvolle Erfahrungen für ihre weitere Entwicklung sammeln“, sagt Harald Borst, der Zweite Vorsitzende der s.Oliver-Würzburg-Akademie.

Julius Böhmer und Michael Javernik waren zusammen mit Adrian Worthy aus dem Würzburger JBBL-Team schon Mitte Dezember beim Nominierungslehrgang für die U18- und U16-Nationalmannschaften des Deutschen Basketball-Bunds im Olympia-Stützpunkt Rhein-Neckar in Heidelberg. pw

