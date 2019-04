Große Chance nicht genutzt

Hakro Merlins Crailsheim – ratiopharm Ulm 79:82

(21:27, 27:24, 14:0, 17:22)

Crailsheim: Turner (18 Punkte), Neumann (17), Wysocki (11/davon 3 Dreier), Madgen (7/1), Thompson (7/1), Herrera (6/1), Ferner (6/1), Gay (5), Russell (2), Lawson III.

Ulm: Evans (20/1), Miller (14), Green (14), Akpinar (12/2), Reinhardt (5/1), Schilling (5), Krämer (5), Fotu (4), Thompson (3), Günther, Radosavljevic, Ugrai.

Zuschauer: 2263.

Durch die Konkurrenz am Wochenende stark unter Druck gesetzt, wollten die Hakro Merlins aus Crailsheim in der easyCredit-Basketball-Bundesliga (BBL) unbedingt gegen ratiopharm Ulm gewinnen. Doch der Plan ging nicht auf. In einem äußerst ausgeglichenen Spiel, hatten beide Teams große Probleme mit ihren Dreiern. In der Crunchtime behielten letztendlich die Gäste das glücklichere Ende für sich und siegten mit 82:79.

Die Anfangsphase der Crailsheimer war von Fehlern und Fouls geprägt, weshalb die Gäste schnell mit 23:10 in Führung gingen. Vor allem die vielen, erfolgreichen Schnellangriffe von Ulm schmerzten.

Die „Zauberer“ brauchten einige Zeit, um ins Spiel zu finden. Nach und nach agierten sie besonders in der Defense deutlich fokussierter. Mit einem 10:0-Lauf glichen die Hausherren zum 33:33 aus. Die Seiten wurden schließlich beim Stand von 48:51 gewechselt.

Im dritten Viertel waren Treffer in einen der beiden Körbe Mangelware. Nach fünf Minuten waren erst fünf Punkte gefallen. Deshalb schaffte es natürlich keine der beiden Mannschaften, sich vom Gegner abzusetzen. In den Schlussminuten des dritten Spielabschnittes schienen wieder die Männer von Trainer Tuomas Iisalo das Momentum für sich zu gewinnen. Mit 62:60 ging es in die letzte Pause des Abends.

Die Partie blieb auch in den letzten zehn Minuten hart umkämpft, was sich auch an den vielen Fouls wiederspiegelt. Nach zwei Minuten musste Joschka Ferner, mit seinem fünften Foul, das Match vorzeitig beenden. Die Ulmer erarbeiteten sich die Führung wieder zurück und zogen auf 64:70 davon. Vor allem fehlte den Crailsheimern weiter das Zielwasser. 2:30 Minuten vor Schluss glich Sherman Gay zum 73:73 aus, ehe Dwayne Evans die Gäste wieder in Front brachte. 75:77 stand es 60 Sekunden vor dem Ende, dann stellte Javonte Green auf 75:79. Per Freiwurf erhöhte Evans auf 75:80 und führte so die Vorentscheidung herbei.

Stimmen zum Spiel

Tuomas Iisalo (Trainer der Hakro Merlins Crailsheim): „Es war ein sehr enges Spiel. Es war aber auch ein ganz anderes Spiel als die vorherigen. Philipp Neumann hat uns besondere Energie von der Bank gegeben. Er hatte eine physische Präsenz. Am Ende konnte alles passieren. Wir hatten ein kleines Fenster, um zu gewinnen, aber es reichte nicht. Wir haben in der zweiten Hälfte viele Dreier nicht getroffen und es trotzdem weiter versucht. Das passiert nicht oft.“

Ingo Enskat (Sportlicher Leiter): „Einsatz und Kampf haben e gestimmt. So wünscht Trainer und Spielern, dass sie sich belohnen und den Sieg einfahren. Doch dann dürfen wir in diesen Spielen nicht so viele unnötige Ballverlust produzieren, mit denen wir und das Leben schwer machen, wenn wir den Klassenerhalt schaffen wollen.“ vb

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 20.04.2019