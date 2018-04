Große Wirkung nach über 100 Zügen

Anzeige

Trotz einer etwas deutlich zu hoch ausgefallenen 2,5:5,5-Niederlage in der Schlussrunde der badischen Oberliga behielt der SC BG Buchen mit 9:9-Mannschaftspunkten hinter dem Meister und Aufsteiger in die Zweite Bundesliga, Sfr Bad Mergentheim, und OSG Baden-Baden III hauchdünn den dritten Tabellenplatz. Drei weitere Teams hatten dieselben Mannschaftspunkte, jedoch hatten die Odenwälder einen halben Brettpunkt mehr vorzuweisen.

Und genau dieser halbe Brettpunkt fehlte den Ettlinger Gästen, die bei gleicher Mannschafts- und Brettpunktzahl (7:7) wie SC Dreisamtal in der zweiten Feinwertung jetzt den bitteren Gang in der Verbandsliga Nord antreten müssen. Und eben dieser halbe Punkt war in der letzten, nahezu sieben Stunden und über 100 Züge dauernden Partie zwischen Buchens IM Etienne Mensch und Ettlingens Stephan Tschann an Brett 4 mehr als heiß umkämpft. Vor einer großen Zuschauertraube hielt IM Mensch die deutlich schlechtere Stellung mit viel Routine und Geschick beisammen und erreichte die für beide Seiten so weitreichende Punkteteilung.

Ansonsten war IM Amadeus Eisenbeiser an Brett 2 der einzige Gewinner für Buchen. IM Henryk Dobosz (für Buchen) gegen Jung-IM Jonas Rosner sowie Bernhard Greis (an Brett 7) erreichten sichere und verdiente Unentschieden. Dagegen warfen FM Arndt Miltner (Brett 5) sowie Jürgen Kettner (Brett 6) bessere, ja nahezu Gewinnstellungen mutwillig weg, so dass die Ettlinger Klassenerhaltshoffnungen überhaupt erst aufkeimten.