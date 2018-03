Großes Chaos im Verband

Anzeige

Berlin.Rücktritte der starken Männer, verbitterte Athleten und ein Berg von Verbindlichkeiten: Im deutschen Eisschnelllauf herrscht nach der Olympia-Pleite von Pyeongchang das Chaos. Mit vielen offenen Fragen haben sich die bei den Winterspielen so enttäuschenden Athleten in die Wettkampfpause verabschiedet. Niemand scheint derzeit in Sicht, der den Scherbenhaufen in der Deutschen Eisschnelllauf-Gemeinschaft aufkehren könnte.

Bezeichnend für die seit Monaten miserable Kommunikation in der Führungsetage war der scheibchenweise Rückzug der beiden Protagonisten. Cheftrainer Jan van Veen kommunizierte am Sonntag zu Medienvertretern die Nichtverlängerung seines Vertrages und gab damit seinen Entschluss auch erst dem Präsidium zur Kenntnis. Erst danach machte die überfordert wirkende Präsidentin Stefanie Teeuwen die längst gefallene Entscheidung über die Trennung von Sportdirektor Robert Bartko öffentlich.

Jahrzehntelang waren die deutschen Eisschnellläufer die erfolgreichsten deutschen Medaillensammler bei Winterspielen. Die sträfliche Vernachlässigung des Nachwuchses wirkt jetzt wie eine schallende Ohrfeige für alle Verantwortlichen. Bartko hatte angedeutet, dass seine Konzepte auf die Zukunft gerichtet seien und die Erfolglosigkeit zumindest bis ins Jahr 2030 anhalten werden. Diese offenen Worte waren im Präsidium nicht gut angekommen.