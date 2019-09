Großes Jubiläum mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier

„Jugend trainiert“: Der Bundeswettbewerb für Schulmannschaften wird 50 Jahre alt. Dort, wo alles begann, wird am 23. September das Herbstfinale von „Jugend trainiert für Olympia & Paralympics“ eröffnet und mit der Ansprache des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier gleichzeitig der Startschuss für die Jubiläumsfeierlichkeiten erfolgen. 50 Jahre zuvor waren am 27. September 1969 die ersten Leichtathletikteilnehmerinnen und -teilnehmer von „Jugend trainiert für Olympia“ (JTFO) zu ihrer Eröffnungsfeier ins Berliner Olympiastadion eingelaufen. Daraus, so heißt es in der Ankündigung der Deutschen Schulsportstiftung, „wurde eine Erfolgsgeschichte“.

Unter dem Dach der Stiftung wirken die 16 Kultusbehörden aller Länder, der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) und seine am Bundeswettbewerb beteiligten 16 Sportfachverbände gemeinsam an der Planung und Durchführung von JTFO mit. Seit 2012 wird auf Beschluss des Vorstandes der Schulsportstiftung auch der Wettbewerb „Jugend trainiert für Paralympics“ (JTFP) jährlich für Schulmannschaften aller 16 Bundesländer ausgeschrieben. Seit 2013 werden die drei Bundesfinalveranstaltungen von JTFO und JTFP im Winter, Frühjahr und Herbst mit Erfolg zur selben Zeit und vielfach auch an den selben Wettkampfstätten, zumindest aber am gleichen Ort durchgeführt. Damit, so erklärt die Schulsportstiftung, werde „ein wertvoller Beitrag zur Gleichbehandlung und Inklusion von – in diesem Fall jungen – Menschen mit Behinderung geleistet“.

Die Schirmherrschaft über den Bundeswettbewerb der Schulen hat der jeweils amtierende Bundespräsident. JTFO basiert auf einem bundeseinheitlichen Wettkampfsystem. Als Mannschaftswettbewerb steht er allen Schulen in den 16 Ländern der Bundesrepublik Deutschland offen. Die Teilnahme daran ist freiwillig, jedoch nur in Schulmannschaften möglich. Der Wettbewerb ist in – nach Altersstufen geordnete – Wettkampfklassen unterteilt und unterscheidet zwischen einem Standardprogramm und einem Ergänzungsprogramm. Das Wettkampfangebot wird jährlich neu ausgeschrieben. Es wird gegenwärtig in fünf Altersklassen der 19 Sportarten durchgeführt: Badminton, Basketball, Beach-Volleyball, Fußball, Gerätturnen, Golf, Handball, Hockey, Judo, Leichtathletik, Rudern, Schwimmen, Ski Alpin, Skilanglauf, Skisprung, Tennis, Tischtennis, Triathlon, Volleyball (Halle). Daneben werden in einzelnen Ländern insbesondere noch die folgenden Sportarten in Schulsportwettbewerben bis zur Ermittlung der Landessieger angeboten: Eisschnelllauf, Fechten, Kanu, Rhythmische Sportgymnastik, Ringen, Rodeln, Snowboarding und Segeln/Surfen.

Der Bundeswettbewerb JTFP wurde zu Beginn als Schulmannschaftswettbewerb für Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung ausgeschrieben. dosb

