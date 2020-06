Großes Verständnis für Spielerproteste

Berlin.Die Sympathie für die Spielerproteste in der Fußball-Bundesliga nach dem gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd in den USA ist groß. Die Neigung zur Bestrafung des Schalkers Weston McKennie, der Dortmunder Jadon Sancho und Achraf Hakimi oder anderer wegen ihrer Bekundungen gegen Rassismus ist eher gering - auch wenn die Profis gegen Statuten verstoßen haben.

„Ich habe nicht den geringsten Zweifel daran, dass der Kontrollausschuss das Thema mit Besonnenheit und Augenmaß behandeln wird“, sagte Hans E. Lorenz, der Vorsitzende des Sportgerichts des Deutschen Fußball-Bundes. Selbst der Weltverband FIFA plädierte dafür, dass Solidaritätsgesten von Fußballern im Zusammenhang mit dem nach einem Polizeieinsatz gestorbenen Floyd ungestraft bleiben. Bei der Anwendung der Regeln solle man sich des „gesunden Menschenverstandes“ bedienen. FIFA-Präsident Gianni Infantino würde protestierenden Bundesliga-Profis nicht bestrafen. „Um Zweifel zu vermeiden: In einem FIFA-Wettbewerb würden die jüngsten Demonstrationen von Spielern in der Bundesliga einen Applaus verdienen und keine Bestrafung“, erklärte der 50 Jahre alte Chef des Fußball-Weltverbandes am Dienstagabend in einer Mitteilung.

In den Regeln des DFB heißt es, dass die Spieler keine Unterwäsche mit „politischen, religiösen oder persönlichen Slogans“ zeigen dürfen. „Wenn ich die Konsequenzen tragen muss, um meine Meinung zu äußern, meine Gefühle auszudrücken, für das einzustehen, woran ich glaube – dann muss ich das tun“, sagte der 21 Jahre alte Schalker McKennie dem US-Magazin „Forbes“.

Lob von höchster Stelle

Der US-Amerikaner hatte eine Armbinde mit „Justice for George“ im Spiel gegen Werder Bremen getragen. Sancho und Hakimi hatten T-Shirts unter ihren BVB-Trikots mit der Aufschrift „Justice for George Floyd“(Gerechtigkeit für George Floyd) gezeigt. Gladbachs Marcus Thuram ging symbolisch in die Knie. Und auch Kölns Anthony Modeste schloss sich den Protesten beim 2:4 gegen RB Leipzig mit einer Geste an.

Lob gab es für die Aktionen von höchster Stelle. „Ich habe großen Respekt vor Spielerinnen und Spielern, die Haltung haben und ihre Solidarität zeigen, solche mündigen Spielerinnen und Spieler wünsche ich mir, auf sie bin ich stolz“, sagte DFB-Präsident Fritz Keller. „Moralisch kann ich die Aktionen am vergangenen Wochenende absolut verstehen. Was in den USA passiert ist, kann niemanden kalt lassen.“ Es ist somit sehr unwahrscheinlich, dass McKennie und die anderen Spieler mit Strafen rechnen müssen. Zumal der DFB und auch die FIFA selbst immer wieder Kampagnen gegen Rassismus initiieren und eine Bestrafung im Widerspruch stehen würde. Doch eine Frage bleibt: Wo ist die Grenze bei politischen Äußerungen von Sportlern allgemein zu ziehen? Im Fall von George Floyd herrscht weitgehend Konsens. Doch was passiert, wenn ein Fußballer sich auf dem Spielfeld gegen den Unterdrückungsapparat in China oder gegen das Vorgehen des türkischen Erdogan-Regimes gegen politisch Andersdenkende mit Gesten oder Schriftzügen äußert? Die Linien sind fließend.

Ein Beispiel: Nach dem Militärgruß türkischer Nationalspieler in der EM-Qualifikation verwarnte die UEFA 16 Spieler und verhängte eine Geldstrafe von 50 000 Euro gegen den türkischen Verband. Die Spieler hatten ihre Unterstützung für die türkischen Streitkräfte ausgedrückt, die in einer Militäroffensive gegen die Kurdenmiliz YPG in Nordsyrien vorgingen. Der Einsatz wurde international scharf kritisiert. dpa

