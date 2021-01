Großes Vertrauen in eigene Würfe

Crailsheim – Bayreuth 82:77

(17:19, 19:16, 27:21, 19:21)

Crailsheim: Jones (14 Punkte/davon 3 Dreier), Bell-Haynes (10), Hilliard IV. (10/1). Lasisi (10/2), Stuckey (9/3), McNeace (8), Highsmith (7/1), Bleck (7), Radosavljevic (7/1), Caison.

Bayreuth: Olisevicius (17/3), Pardon (15), Tiby (11/2), Bartley (11/3), Doreth (10/2), Walker (6/1), Seiferth (4), Jones (3/1), Jalalpoor.

Die Hakro Merlins Crailsheim haben medi Bayreuth mit 82:77 bezwungen und sind weiter Tabellenzweiter. In einer sehr umkämpften Begegnung konnten sich beide Kontrahenten bis zum Schluss nicht entscheidend absetzen. Die Merlins behielten jedoch in den letzten Minuten die Nerven.

„Ein großartiger Sieg für uns. Ohne Tim Coleman kam Nimrod Hilliard IV. zu seinem ersten Spiel. Er hat einen guten Job gemacht. Als er rein kam, hat er unser Team stabilisiert. Das war vor allem am Ende des Spiels wichtig, als Trae ausgewechselt werden musste. Ich finde, beide Mannschaften haben ein solides Spiel gezeigt. Unser Ball-Movement war besser als im letzten Spiel, das war ein großer Schwerpunkt von uns nach dem Spiel in Hamburg. Mir hat sehr gefallen, wie wir den Ball bewegt und offene Würfe kreiert haben. Wir haben unseren Würfen vertraut, auch nach der ersten Halbzeit, in der wir einige offene Würfe vergeben haben. Bayreuth hat aber auch ein gutes Spiel gezeigt, wir haben das Spiel in den letzten Minuten mit wichtigen Steals in der Defense entschieden“, sagte Crailsheims Trainer Tuomas Iisalo.

Die Partie begann mit guter Verteidigung der „Zauberer“. Nach den Treffern von Jones und Stuckey gingen die Gastgeber zügig mit 5:0 in Führung. Dann kamen allerdings die Bayreuther zu einem 10:0 Am Ende des ersten Viertels stand es 17:19. Der Start in den zweiten Spielabschnitt gestaltete sich für die Hausherren zerfahren. Eine Auszeit der Gastgeber zeigte dann die gewünschte Wirkung. Mit einer 36:35-Führung für die Hohenloher ging es in die Pause.

Nach 28 Spielminuten stand es dann 60:50. Das war die höchste Führung des gesamten Spiels. Mit 63:56 ging es ins Schlussviertel.

Wieder ein Alley-oop

Und diesen eröffneten Bell-Haynes und „Jumping“ Jamuni McNeace mit einem Alley-oop perfekt. Doch Bayreuth zeigte sich nun von der Dreipunktlinie wie entfesselt. Erneut flogen zwei schnelle Würfe in den Crailsheimer Korb, so dass das Spiel auch im letzten Viertel heiß umkämpft blieb. Mit den zwei Dreiern in Folge von Bartley eroberten die Oberfranken fünf Minuten vor Spielende die Führung (73:69).

Aber auch die Crailsheimer bewiesen enormen Kampfgeist. Lasisi glich per Dunking aus und eroberte sich gleich darauf in der Defense mit einem Steal den Ball zurück. Den folgenden Angriff verwertete Haywood Highsmith mit drei Punkten zum 76:73. Eine Minute vor der Schlusssirene verwandelte Jeremy Jones zum 81:77. Kurz darauf war er per Block und Rebound in der Defense zur Stelle und sorgte für den vorentscheidenden Ballbesitz. cd

