Gunst der Stunde nutzen

Die Hakro Merlins Crailsheim empfangen am zweiten Spieltag der Basketball-Bundesliga (BBL) das Team von medi Bayreuth. Tip-Off zu diesem ersten Heimauftritt der laufenden Ligasaison ist am Sonntag um 15 Uhr in der Arena Hohenlohe in Ilshofen.

Die Bayreuther treten mit zwei Niederlagen im Gepäck ihre Reise zu diesem Auswärtsspiel an. Nachdem man zum Ligaauftakt das Derby gegen Brose Bamberg mit 75:88 verloren hatte, schied man mit einem 79:91 gegen den Syntainics MBC aus dem BBL-Pokal aus.

Ähnlich wie bei den Merlins auch wurden in Bayreuth die meisten Kaderplätze im Vergleich zur vergangenen Saison neu besetzt. Die ausländischen Akteure wurden gar komplett ausgetauscht. Lediglich der deutsche Kern des Teams um Andreas Seiferth, Lukas Meisner und Kapitän Bastian Doreth blieb an Bord. Neu in der Mannschaft ist unter anderem Rückkehrer James Robinson, der in der Saison 2017/18 bereits in Bayreuth aktiv war.

Anders als Bayreuth schafften es die Merlins, den Auftakt in die Bundesligasaison erfolgreich zu gestalten. Nach dem Auftaktsieg in Gießen wollen die Crailsheimer nun direkt nachlegen und gegen Bayreuth den zweiten Sieg im zweiten Spiel verbuchen. Die letzten beiden Aufeinandertreffen konnte jeweils die Heimmannschaft für sich entscheiden. Dagegen hätten die „Zauberer“ auch am Sonntag mit Sicherheit nichts einzuwenden. Merlins-Trainer Tuomas Iisalo: Wir spielen jetzt gegen eine talentierte und gut gecoachte Mannschaft, die immer noch dabei ist zusammenzufinden und bisher noch nicht ihr volles Potential gezeigt hat.“ flok

