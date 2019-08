Gustafsson: „Das ist ein Team mit Siegermentalität“

Johan Gustafsson war schon auf dem Weg in die Kabine, als er kehrtmachen musste. Die Fans der Adler Mannheim forderten den Torhüter zur Ehrenrunde auf, und der 27-Jährige ließ sich nicht zweimal bitten. Er fuhr in die Kurve, hob mehrmals seine Kelle zum Gruß und zog dann in den Katakomben des Sportparks Bergholz in Wil zufrieden Fazit. „Ich denke, darauf können wir aufbauen“, sagte der

...