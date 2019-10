Gut in der Defensive

O. A. Ulm – TG s.Oliver Würzburg 56:60 (9:20, 15:11, 16:11, 16:18)

Würzburg: Weitzel 16 Punkte, Fischer 12 (8 Rebounds), Pipiras 11, Hadenfeldt 8/2 Dreier, Eisenberger 6 (6 Rebounds), Leonhardt 5, Albus 2, Stechmann, Francisco.

Bereits am zweiten Spieltag der neuen ProB-Saison hat die TG s.Oliver Würzburg das geschafft, worauf sie in der vergangenen Spielzeit fast bis zum Schluss warten musste: Die Schützlinge von Headcoach Eric Detlev holten sich im Duell der Farmteams bei der Orange Academy in Ulm mit 60:56 (31:24) den ersten Auswärtssieg der Saison.

In einer von guter Defensive und schwachen Trefferquoten auf beiden Seiten geprägten Partie lagen die Gäste früh deutlich vorne: Schon in den ersten fünf Minuten zwangen sie die junge Ulmer Truppe zu sechs Ballverlusten und konnten sich bis Mitte des zweiten Viertels deutlich auf 9:26 absetzen. Die Schwaben kamen danach besser ins Spiel und verkürzten nun ihrerseits mit einer starken Phase (15:2) auf 24:28, ehe Rytis Pipiras mit einem „And One“ die finalen drei Punkte der ersten Halbzeit markierte.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb es ein klassisches „Spiel der Läufe“ – erst zogen die Unterfranken auf acht Punkte davon, dann kamen die Ulmer bis zum Ende des dritten Abschnitts wieder auf 40:42 heran. Das auf und Ab auf beiden Seiten setzte sich auch im Schlussviertel weiter fort: Würzburg startete mit einem 8:1-Zwischenspurt zum 41:50, die Ulmer konterten mit drei Dreiern in Folge zum 50:50-Ausgleich in der 36. Minute. Den 50:57-Vorsprung brachten die Detlev-Schützlinge dann auch über die Zeit. pw

