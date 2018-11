Gute Positionen nicht genau zu Ende gespielt

Die erste Mannschaft der Schachfreunde Anderssen Bad Mergentheim startete in die neue Saison. Als Aufsteiger in die Zweite Bundesliga, Gruppe Süd, empfingen die Kurstädter bei idealen Spielbedingungen im Bad Mergentheimer Kulturforum mit der Reserve des Deutschen Meisters OSG Baden-Baden sowie dem letztjährigen Vizemeister SC Emmendingen gleich zwei hochkarätige Gegner.

Wer meinte, Baden-Baden II sei in der Samstagpartie dieses Doppelspieltags der leichtere der beiden Gegner, hatte sich schnell getäuscht. So sahen sich die Schachfreunde insgesamt sechs Großmeistern sowie zwei Internationalen Meistern gegenüber. Überhaupt bot sich den zahlreichen Zuschauern an beiden Tagen hervorragender Schachsport. Unter den Spielern aller Teams aus insgesamt 14 Nationen befanden sich nicht weniger als 18 Großmeister, darunter reichlich Schachprominenz, wie etwa der Baden-Badener GM Roland Schmaltz, Ex-Weltmeister im Einminuten-Blitzschach, der Ende der 90er Jahre auch für die Taubertäler am Start war.

Trotz nomineller Unterlegenheit gestaltete die Heim-Acht die Begegnung gegen Baden-Baden eine gewisse Zeit offen. Mit fortschreitender Spieldauer setzte sich dann allerdings die Klasse der Gäste durch, so dass am Ende die Niederlage mit 2:6 recht deutlich ausfiel. Aufseiten der Schachfreunde strich am Samstag lediglich Großmeister Vyacheslav Ikonnikov einen vollen Punkt ein.

Für die Begegnung am Sonntag gegen den nicht ganz in Bestbesetzung, sondern mit „nur“ sechs Großmeistern angetretenen SC Emmendingen rotierte aufseiten der Schachfreunde an Brett acht Dr. Willi Groß für Christian Hauke ins Team. Nach spannendem Verlauf endeten sechs Partien mit Remis, was bei zwei Niederlagen in der Endabrechnung eine 3:5-Niederlage bedeutete. Da zwischenzeitlich einige Bad Mergentheimer vielversprechende Positionen erspielt hatten, wäre mit etwas Glück und besserer Chancenverwertung mehr möglich gewesen. Ein Erlebnis der besonderen Art war dem Bad Mergentheimer IM Alexander Gasthofer vergönnt. Ihm gelang an Brett fünf ein Remis gegen „Schachlegende“ GM Andrei Sokolov, der Ende der 80er Jahre zur absoluten Weltspitze gehörte.

Neuzugänge als Bereicherung

Eine Bereicherung waren definitiv die beiden Neuzugänge Bernd Reinhardt und IM Valeriy Kazakovskiy, die sich bestens in die Mannschaft einfügten. Letzterer legte mit seinen erst 18 Jahren einen erstaunlich reifen Stil an den Tag. An Brett vier spielte er an beiden Tagen die längste Partie und schaffte gegen nominell überlegene Großmeister jeweils ein Remis. Gegen Baden-Baden schien ein Sieg sogar zum Greifen nah. Auch die beiden Großmeister Aleksandr Karpatchev (zwei Remis an Brett zwei) und Vyacheslav Ikonnikov (1,5 Punkte an Brett drei) hielten gegen starke Konkurrenz gut mit. Der am Spitzenbrett agierende IM Fy Rakotomaharo – in der vorigen Saison ein Garant für den Aufstieg – hatte an diesem Wochenende Schwerstarbeit zu verrichten. Gegen zwei Großmeister mit einer Elo-Zahl jenseits der 2600 spielte er mit seinem risikobereiten Stil zwar recht ordentlich mit, musste allerdings an beiden Tagen eine Niederlage hinnehmen. Dem Reisepartner SC Eppingen erging es an diesem Wochenende nicht besser. Auch er musste in den parallel ausgetragenen Begegnungen zwei Niederlagen einstecken (2:6 gegen Emmendingen, 2,5:5,5 gegen Baden-Baden II). Nach den ersten beiden Runden befinden sich beide Teams, wie auch der SV Griesheim und FB Mörlenbach-Birkenau, mit null Punkten am Tabellenende.

Auch wenn am Ende wenig Zählbares heraussprang, gewann man diesem hochkarätigen Event auch sportlich durchaus Positives ab. Zwar setzte es für den seit über einem Jahr ungeschlagenen Aufsteiger die beiden ersten Niederlagen dieser Zweitliga-Saison, doch enttäuscht über die gezeigten Leistungen musste an diesem Wochenende niemand sein.

Geht man die nächste Doppelrunde am 15./16. Dezember gegen den gastgebenden SV Jedesheim sowie den TSV Schönaich genauso an, stehen die Chancen auf die ersten Mannschaftspunkte sicherlich nicht schlecht. Sf

