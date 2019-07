Guten Platz für die Playoffs sichern

Nach der Sommerpause der GFL geht für die Schwäbisch Hall Unicorns am Samstag, 27. Juli, der Spielbetrieb wieder los: Um 16 Uhr ist Kickoff bei den Munich Cowboys im Münchner Dantestadion.

Drei spielfreie Wochenenden liegen hinter dem GFL-Team der Schwäbisch Hall Unicorns, die die Tabelle der GFL-Süd nach neun Siegen verlustpunktfrei anführen. „Wir haben die Pause genossen und auch mit dem Training etwas pausiert“, sagt Halls Head Coach Jordan Neuman. „Trotzdem ist das Team schon wieder gut im Rhythmus und freut sich, wieder auf dem Spielfeld zu stehen.“

Den Cowboys stehen die Unicorns in diesem Jahr nicht zum ersten Mal gegenüber. Anfang Mai mussten die Münchner vom Haller Optima Sportpark eine 3:35-Niederlage mit auf den Heimweg nehmen. Es folgten fünf weitere Niederlagen, sowie zwei Siege gegen die Allgäu Comets. Zusammen mit dem Unentschieden gegen Kirchdorf zum Saisonauftakt kommen die Bayern derzeit auf 5:13 Punkte.

Sie bleiben damit etwas hinter ihren eigenen Erwartungen zurück, denn das angestrebte Ziel für 2019 ist das Erreichen der Playoffs. Dafür müssen sie aus den verbleibenden fünf Punktspielen noch mindestens drei Siege holen. Nach wie vor agieren die Cowboys in der Offense sehr stark mit ihrem Quarterback Brady Bolles und den beiden Receivern Jaylen Zachery und Kai Silbermann. Dieses Trio ist für mehr als die Hälfte der Münchner Touchdown-Punkte verantwortlich. In der Cowboys-Defense konnte man im Verlauf der Hinrunde immer mal wieder eine 3-4-Aufstellung entdecken, was man von den Bayern bislang nicht gewohnt war. Kommt hinzu, dass sich ihr Linebacker Ryan Newell in Bestform präsentiert hat. Mit 106 Tackles führt er die GFL-Statistik in dieser Disziplin an. Für die ungeschlagenen Tabellenführer aus Hall gilt es trotz der Sommerpause, den Schwung aus den ersten neun Partien in die letzten fünf mitzunehmen.

Für die Playoffs haben sie sich jetzt bereits qualifiziert. Nun gilt es, mit zwei weiteren Erfolgen einen der ersten beiden Plätze, die Heimrecht im Viertelfinale garantieren, zu sichern. Den ersten davon hat man sich für kommenden Samstag in München vorgenommen.

Jäger wieder dabei

Die Unicorns werden am Samstag in der Defense auf jeden Fall auf ihre Langzeitverletzten Nick Alfieri, Daniel Emmanuel und Christian Köppe verzichten müssen. Nach längerer Verletzungspause wird allerdings Gerhard Jäger wieder auf dem Spielfeld erwartet. Möglich ist auch, dass der italienische Neuzugang Alex Ferrari sein Debüt im Unicorns-Trikot geben wird.

„Unsere Mannschaft hat sich in der Pause gut erholt und Kraft getankt“, weiß Jordan Neuman. „Jetzt freuen wir uns auf das Spiel in München und hoffen natürlich auf die Unterstützung unserer Fans.“ Unicorns-Fans, die am Samstag keinen Ausflug nach München machen können, werden per Livestream im Internet versorgt. Das komplette Livestreamangebot der GFL für den kommenden Spieltag findet man unter live.gfl.info. axe

