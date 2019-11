Guter Auftritt wird nicht belohnt

Crailsheim Merlins – EWE Baskets Oldenburg 93:98

Punkteverteilung: Russell (23 Pkt/ 12 Ass), Carpenter (DNP), pan (11 Pkt/ 6 Ass), Herrera (5 Pkt), Bleck (2 Pkt/ 4 Reb), Ford (6 Pkt/7 Reb/ 3 Stl), Morgan (12 Pkt/ 4 Reb), Kovacevic (2 Pkt), Hawkins (10 Pkt/ 4 Reb), Jones (22 Pkt), Urbansky (DNP).

Viertelergebnisse: 23:18/24:17/15:24/20:23/11:16.

Trotz fünf Siegen in Serie gingen die Hakro Merlins Crailsheim als Außenseiter in die Partie mit den EWE Baskets Oldenburg. In einem hochspannenden Match führten die Zauberer zur Halbzeit bereits mit 12 Punkten, doch die Gäste aus dem Norden Deutschlands kamen stark verbessert aus der Pause und drehten das Spiel, so dass es in die Overtime ging. Dort behielten die Donnervögel die Nerven und entschieden das packende Duell mit 93:98 für sich. Zeitgleich fügten sie den Crailsheimern die erste Saisonniederlage zu.

Defense lautete die Devise in der Anfangsphase. Beide Mannschaften taten sich in der Offensive sehr schwer, dabei gerieten die Hakro Merlins bereits nach nicht einmal drei Minuten in Foul Trouble und hatten dazu Probleme mit ihren Dreiern. 120 Sekunden vor der ersten Pause traf Jan Span den ersten Dreier des Abends und die Crailsheimer schraubten den Vorsprung auf 23:18 hoch.

Die ersten Sequenzen im zweiten Durchgang gehörten den Oldenburgern. Mit einer verbesserten Defense zwangen sie die Zauberer zu Turnovern und verkürzten schnell auf 47:42. Bis zur letzten Unterbrechung knabberte die Mannschaft von Mladen Drijencic den Rückstand auf 62:59 herunter. Den Zauberern unterliefen jetzt zu viele Ballverluste. Oldenburg siegte am Ende mit 93:98.

Stimme zum Spiel

Tuomas Iisalo: „Glückwunsch an Mladen Drijencic und sein Team. Heute war meiner Meinung nach ein super Spiel mit ganz hohem Niveau. Unsere erste Halbzeit war sehr stark. In der zweiten Halbzeit war unsere größte Herausforderung das Offensivrebounding. 18 Second Chance-Punkte tun sehr weh. Ich bin stolz über unser Spiel, aber wir müssen hier viel arbeiten, um gegen die größeren Mannschaften der Liga zu bestehen.“ vb

© Fränkische Nachrichten, Montag, 04.11.2019