„Guter Ort für die Familie“

Spa-Francorchamps.Auf dieser schon für seinen Vater Michael Schumacher magischen Rennstrecke ließ Mick seiner Freude freien Lauf. Nach seinem ersten Sieg in der Formel-3-Europameisterschaft ausgerechnet in Spa-Francorchamps reckte der Sohn des Formel-1-Rekordweltmeisters stolz die Trophäe mit beiden Händen in die Höhe. Zwei Tage nach der erstmaligen Fahrt auf die Pole Position stand der 19-Jährige in seinem 45. Formel-3-Rennen erstmals auch auf dem Podest ganz oben.

„Wie es scheint, ist Spa ein guter Ort für die Schumacher-Familie. Als ich heute Vormittag den Regen sah, hatte ich mich schon gefreut: Ich mag Regen und auch abtrocknende Bedingungen sehr“, erklärte der Sohn des siebenmaligen Formel-1-Weltmeisters, der in Belgien sein erstes Rennen in der Königsklasse des Motorsports bestritten und dann auch dort seinen ersten Grand Prix gewonnen hatte.

„Es ist ein tolles Gefühl, in Spa zu gewinnen, nachdem ich die Pole Position gestern leider nicht in einen Rennerfolg ummünzen konnte“, sagte Schumacher. Tags zuvor im zweiten von drei Rennen an dem Wochenende in Spa war er wegen eines Reifenschadens an seinem Dallara-Mercedes schon in der ersten Runde ausgeschieden.